IKEA Canada lance une collection de produits faits à la main, co-créée avec une entreprise sociale de Toronto







Partenariat avec Setsuné, incubateur de mode autochtone, pour la transformation de textiles récupérés en nouveaux produits

BURLINGTON, ON, le 6 juin 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Canada et Setsuné, incubateur de mode autochtone, une entreprise sociale basée à Toronto, ont annoncé un partenariat pour la cocréation d'une collection en édition limitée de produits faits à la main nommée ÅTERSTÄLLA. La collection est entièrement fabriquée à partir de textiles IKEA récupérés, qui ont été recyclés en magnifiques pièces uniques qui seront offertes en exclusivité au magasin IKEA d'Etobicoke à partir du 8 juin 2017.

« IKEA croit au pouvoir qu'ont les entreprises d'être un vecteur d'un changement positif pour les gens et la planète », a déclaré Brendan Seale, directeur du développement durable, IKEA Canada. « Établir un partenariat avec une entreprise sociale telle que Setsuné nous a simultanément permis de favoriser une autonomisation de la communauté artistique autochtone locale et d'explorer de manière créative la voie vers une économie circulaire. »

En suédois, ÅTERSTÄLLA signifie restaurer, guéri, ou redécorer dans une perspective de « recyclage créatif »; transformant ainsi quelque chose qui serait autrement perdu en un objet de valeur supérieure. Travailler avec des tissus IKEA récupérés reflète la philosophie autochtone traditionnelle où l'on « utilise tout » et qui s'applique à la vie contemporaine. La collection est constituée de 2 000 pièces faites à la main à partir de quatre produits à base de tissu : un tablier, un petit sac, un panier et un torchon. Les quatre articles regroupés symboliquement représentent la « cuisine traditionnelle » autochtone, soit le transport, l'entreposage et la préparation de la nourriture.

« C'est une collection très enthousiasmante qui célèbre la culture et la collaboration », a précisé Sage Paul, cofondateur de Setsuné, incubateur de mode autochtone. « Par le biais de nos valeurs partagées, établir un partenariat avec IKEA Canada nous aide à promouvoir et à soutenir les voix des femmes autochtones ainsi que leur visibilité et celle des créations qui sont le fruit de notre travail. Nous espérons que ce partenariat fera croître l'influence de Setsuné et aura une influence dans les milieux artistiques canadiens. »

IKEA a établi des partenariats à l'échelle internationale avec une variété d'entreprises sociales en vue de soutenir le développement de leurs affaires, de construire des ponts dans nos communautés et d'introduire des idées nouvelles dans nos chaînes de conception et d'opérations. Le partenariat avec Setsuné a fourni des emplois pour deux concepteurs et six artisans tout au long de la production, tout en offrant une occasion d'apprendre et de développer des compétences sur le plan de la conception et de la mise en marché ainsi que des aptitudes commerciales, de concert avec IKEA. Par l'entremise de ce partenariat, IKEA et Setsuné espèrent favoriser une plus grande sensibilisation envers la communauté artistique autochtone, à Toronto et dans tout le Canada, chez les coéquipiers et les clients de IKEA.

À PROPOS DE IKEA CANADA

IKEA, détaillant chef de file d'articles pour la maison, compte 343 magasins dans plus de 28 pays qui accueillent 783 millions de personnes chaque année. IKEA Canada possède 12 magasins, un magasin virtuel de commerce électronique, six points de cueillette et de commande et neuf centres de cueillette. La compagnie a aussi récemment annoncé le projet d'ouverture de magasins à Halifax et à Québec. L'an dernier, IKEA Canada a accueilli 28 millions de visiteurs dans ses magasins et 88 millions de visiteurs sur son site IKEA.ca. La philosophie d'entreprise de IKEA, société fondée en 1943, est d'offrir une large gamme de produits de bonne conception et fonctionnalité à des prix si bas que la majorité des gens peut se les offrir. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur IKEA Canada, veuillez consulter son site Web à l'adresse www.fr.IKEA.ca.

À PROPOS DE SETSUNÉ, INCUBATEUR DE MODE AUTOCHTONE

Setsuné, incubateur de mode autochtone, encourage les nouvelles créations par des artistes autochtones oeuvrant dans le domaine de la mode, du textile et de l'artisanat. Setsuné (sèt-sou-né), signifie « grand-mère » dans la langue dénée et nous l'utilisons pour marquer notre reconnaissance des croisements intergénérationnels, de la mémoire du sang et de la tradition orale. Nos programmes soutiennent les artistes autochtones au moyen du développement professionnel et artistique, de l'exposition des oeuvres et de partenariats économiques stratégiques, avec un accès amplifié pour les jeunes femmes autochtones et les mères. Setsuné est dirigé par des femmes autochtones; nous travaillons dans l'esprit d'une entreprise sociale à but non lucratif, dans un cadre de travail autochtone.

SOURCE IKEA Canada

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 09:00 et diffusé par :