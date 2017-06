La société de financement moderne LendingArch lance sa plate-forme en ligne de prêt aux points de vente au Québec







MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 6 juin 2017) - LendingArch, la plate-forme de prêt en ligne au point de vente (PVT) basée à Calgary, a annoncé aujourd'hui son expansion au Québec. LendingArch s'est associée à des cliniques médicales et à des entrepreneurs en rénovation domiciliaire au Québec pour offrir des options de financement PVT, ce qui permet à LendingArch de devenir une quatrième méthode de paiement en magasin en appliquant en ligne afin de financer des produits ou services sur une période pouvant aller jusqu'à 36 mois. Les résidents du Québec pourront également utiliser la plate-forme LendingArch pour emprunter de l'argent en ligne en utilisant des prêts à la consommation souples et à faible coût pour soit consolider leurs dettes, payer des soldes de cartes de crédit, ou pour financer d'autres achats importants.

«Nous avons déjà vu l'impact positif que nos solutions de prêts ont apportées aux Canadiens dans d'autres régions du pays et nous pensons que l'adoption d'une approche plus technique et axée sur les prêts en ligne est attendue depuis longtemps ici au Québec», a déclaré André Legault, Directeur des partenariats d'affaires chez LendingArch. «Nous sommes également heureux d'annoncer que la demande de prêt et le soutien à la clientèle seront maintenant offerts en anglais et en français, ce qui rend nos solutions de prêts accessibles à plus de Canadiens».

Depuis son lancement en 2015, LendingArch est devenu l'un des fournisseurs les plus dynamiques en prêts instantanés à taux fixe pour les consommateurs Canadiens, avec des services maintenant disponibles au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. La plate-forme en ligne a récemment lancé sa solution de financement PVT pour les entreprises Canadiennes, offrant aux commerçants et aux cliniques médicales une méthode de paiement supplémentaire et permettant aux consommateurs d'obtenir des prêts instantanés pour les achats importants. Actuellement, plus de 3 000 entreprises sont intégrées au système PVT de LendingArch.

«Nous croyons que les Canadiens devraient être en mesure de répondre à leurs besoins financiers sans se soucier de passer par des mesures extrêmes, c'est pourquoi nous sommes ravis de nous implanter dans le marché Québécois», a déclaré Paul Hadzoglou, Président de LendingArch. «Les partenariats commerciaux sont un moyen pour LendingArch de fournir aux consommateurs une option de paiement pratique qui va finalement améliorer leur qualité de vie et nous continuons ce mandat en nous associant à un certain nombre d'entreprises québécoises.

LendingArch a récemment annoncé un partenariat de trois ans avec NewOak, une société de conseil en gestion d'actifs et institutionnelle de New York, qui a donné à NewOak la possibilité d'acheter jusqu'à 2 milliards de dollars de prêts via la plate-forme LendingArch. Il s'agissait de la plus grande offre de ce type pour une plate-forme canadienne de prêts à la consommation canadienne, et permettra à LendingArch de fournir encore plus de prêts de haute qualité aux Canadiens.

À propos de LendingArch

Fondée en 2015, LendingArch est une société de financement moderne qui transforme complètement l'expérience actuelle dans le monde du prêt. Grâce à une technologie intelligente, à des données en temps réel et à une application simple, LendingArch est devenu l'un des fournisseurs de financement instantané le plus rapide au Canada pour des Canadiens financièrement responsables. Avec cette nouvelle technologie, les coûts des soins médicaux, d'améliorations domiciliaires et du remboursement des dettes de cartes de crédit sont maintenant beaucoup plus abordables. LendingArch s'engage à apporter l'aide financière à tous les Canadiens qui méritent de meilleurs tarifs et un service plus rapide dans l'atteinte de leurs objectifs de vie.

