SI Group se classe dans les 10 pour cent de tête en matière de responsabilité sociale







La société décroche son deuxième prix d'argent décerné par EcoVadis à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement

SCHENECTADY, New York, 6 juin 2017 /PRNewswire/ -- SI Group, un des plus grands développeurs et producteurs mondiaux de produits chimiques intermédiaires, de résines spécialisées et de solutions, a obtenu son deuxième prix d'argent pour la responsabilité sociale décerné par EcoVadis, une organisation internationale qui dresse un classement en matière de gestion durable pour les chaînes logistiques mondiales. SI Group figure dans les 10 pour cent de tête de plus de 30 000 entreprises à travers le monde évaluées par EcoVadis.

EcoVadis dresse un classement des fournisseurs en matière de responsabilité sociale en fonction de leurs pratiques environnementales, éthiques et sociales dans 150 catégories d'achat et 110 pays. La méthodologie d'EcoVadis couvre 21 critères individuels autour de quatre thèmes, à savoir : l'environnement ; les pratiques professionnelles équitables ; l'éthique et les pratiques commerciales équitables ; et la chaîne logistique. Elle repose sur des normes internationales de responsabilité sociale, y compris la Global Reporting Initiative, le Pacte mondial des Nations Unies et l'ISO 26000, couvrant 150 catégories de dépenses et 140 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.ecovadis.com.

« Faire de bons résultats en faisant le bien autour de soi, ce n'est pas seulement une philosophie commerciale : c'est un impératif moral », explique Frank Bozich, PDG de SI Group. « Nous sommes tout à fait convaincus que le secteur privé doit prendre part à la résolution des problèmes dans le monde et, pour ce faire, il convient notamment de créer des partenariats solides avec des fournisseurs responsables dont les valeurs correspondent aux nôtres. Nous sommes honorés de recevoir ce classement pour la deuxième année, car cette récompense témoigne de notre fort attachement à une gestion avisée de la chaîne logistique à l'échelle mondiale ».

Outre le classement EcoVadis, SI Group est membre du programme Responsible Care® de l'American Chemistry Council depuis plus de 25 ans. Responsible Care® est une initiative de tout premier rang pour la performance en matière d'environnement, de santé, de sûreté et de sécurité qui vise à améliorer globalement la santé et la sécurité des employés, des communautés et de l'environnement, et de promettre l'industrie à un avenir plus sûr et plus durable.

A propos de la Journée mondiale de l'environnement

La Journée mondiale de l'environnement est la plus importante journée des Nations unies pour promouvoir la sensibilisation et l'action à travers le monde en faveur de la protection de notre environnement. Depuis son instauration en 1974, elle est devenue une plate-forme mondiale pour la sensibilisation du public, et est largement célébrée dans plus de 100 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.worldenvironmentday.global/.

A propos de SI Group

SI Group est un des plus grands développeurs et producteurs mondiaux de produits chimiques intermédiaires, de résines spécialisées et de solutions essentiels pour la qualité et la performance d'innombrables biens de production et de consommation. Fondée en 1906 avec son siège à Schenectady, dans l'Etat de New York, SI Group est une entreprise familiale qui compte plus de 2 800 employés à travers le monde. SI Group exploite 20 centres de production sur les cinq continents et réalise 1 milliard de dollars US en chiffre d'affaires annuel. En 2017, SI Group a obtenu son deuxième prix d'argent pour la responsabilité sociale décerné par EcoVadis, et elle figure dans les 10 pour cent de tête de plus de 30 000 entreprises à travers le monde. SI Group est The Substance Inside. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.siigroup.com.

