Les jeunes Canadiens et les personnes atteintes de maladies mentales bénéficieront d'un nouvel appui aux collaborations en recherche

Le gouvernement du Canada investit 4,8 millions de dollars dans des réseaux qui échangeront des connaissances et des pratiques exemplaires à l'échelle internationale sur les services de santé mentale et les systèmes de santé

OTTAWA, le 6 juin 2017 /CNW/ - Les chercheurs canadiens en santé travaillent fort pour que leurs découvertes se retrouvent entre les mains des conseillers, des médecins et du personnel infirmier qui sont aux premières lignes et qui appuient le rétablissement de leurs patients. Le gouvernement du Canada apprécie leurs contributions importantes qui aident à faire en sorte que les personnes les plus vulnérables de la société aient accès aux meilleurs services de santé et de santé mentale.

Aujourd'hui, Kate Young, secrétaire parlementaire pour les Sciences, au nom de l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, et Joël Lightbound, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, Jane Philpott, ont annoncé un financement de 4,8 millions de dollars pour trois nouveaux réseaux dans le cadre de l'initiative de soutien international pour le transfert des connaissances (SITC) des Réseaux de centres d'excellence (RCE). Ces fonds appuieront des collaborations internationales axées sur les services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie offerts aux jeunes, les services de santé mentale offerts aux détenus et les pratiques exemplaires relatives à la chaine d'approvisionnement dans le secteur de la santé.

L'investissement a été annoncé aujourd'hui au Centre de santé mentale Royal Ottawa, où est établi l'un des bénéficiaires, soit Healthy Young People Everywhere (HYPE). Avec l'aide de ses partenaires étrangers, ce réseau répond à des priorités urgentes concernant la prestation des services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie auprès des jeunes, par exemple un accès rapide à des conseillers et des professionnels de la santé qui fournissent des soins indispensables. Le réseau mobilise les jeunes et leur famille, et fournit le cadre scientifique voulu pour s'assurer que la pratique et les politiques prennent en compte les données probantes.

Les deux autres bénéficiaires sont l'International Collaboration for Excellence and Innovation in Mental Health in Corrections (I-CEIsMIC) et le Supply Chain Advancement Network in Health (SCAN Health). Les partenaires recevront chacun 1,6 million de dollars au cours des quatre prochaines années.

Citations

« La santé et la santé mentale des jeunes sont essentielles pour assurer la force et la vigueur du Canada d'aujourd'hui et de demain. Grâce à l'appui offert au réseau Healthy Young People Everywhere (HYPE), le gouvernement du Canada aide les fournisseurs de soins de santé à améliorer les soins de santé mentale et à enrichir la vie de jeunes Canadiens. »

- L'honorable Jane Philpott, ministre de la Santé

« En établissant des liens entre des chercheurs canadiens et leurs homologues à l'étranger, ces nouveaux réseaux accélèreront la découverte et l'innovation tout en renforçant les relations internationales du Canada. Puisque les trois réseaux qui reçoivent ce financement aujourd'hui concentrent leurs efforts sur la santé mentale des jeunes et des détenus des établissements correctionnels ainsi que sur les chaines d'approvisionnement dans le secteur de la santé, ils auront des retombées socioéconomiques favorables sur les Canadiens et la communauté mondiale. »

- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les trois équipes de recherche dont les collaborations internationales permettront d'assurer la prestation de meilleurs services de santé à tous les Canadiens. »

- Kate Young, secrétaire parlementaire pour les Sciences

« Grâce à cet investissement dans ces trois nouveaux réseaux, le gouvernement du Canada aborde certaines des priorités les plus urgentes en matière de prestation de services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie en comblant les lacunes en matière de connaissances et en partageant les résultats de la recherche avec les patients, les fournisseurs de soins de santé et les décideurs qui ont besoin de ces renseignements essentiels. »

- Joël Lightbound, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé

« La science n'a pas de frontières - simplement des limites. Pour innover, nous devons adopter une perspective mondiale. Nous devons collaborer avec les plus brillants, qu'ils se trouvent tout près de chez nous, à l'autre bout du pays ou ailleurs dans le monde. Or, c'est exactement l'objet visé par ces réseaux. »

- B. Mario Pinto, président, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, et président, Comité de direction des RCE

« Le Supply Chain Advancement Network in Health facilitera l'échange des connaissances et des pratiques exemplaires mondiales. Il permettra ainsi aux systèmes de santé de renforcer la capacité de leadership dans les chaines d'approvisionnement, d'accélérer l'adoption des pratiques exemplaires et de mesurer l'incidence de l'innovation dans la chaine d'approvisionnement du secteur mondial de la santé pour rehausser la qualité et la sécurité des services de santé dans le monde entier. »

- Anne Snowdon, directrice, SCAN Health

« Nos systèmes actuels de santé mentale pour les jeunes ne sont pas viables. Les gouvernements, les fournisseurs de services, les chercheurs et les défenseurs de la cause de la santé mentale ne sont que quelques-uns des groupes avides de données probantes pour guider leurs efforts afin de créer des systèmes répondant mieux aux besoins globaux des jeunes. Ces intervenants ont aussi besoin de soutien pour mettre en oeuvre ces efforts et en assurer la durabilité. Le réseau HYPE crée un lien important entre la politique et la pratique en recherche. Ce type de collaboration et d'intervention mondiales a plus que jamais sa place. »

- Ian Manion et Steve Mathias, codirecteurs scientifiques, HYPE

« Nous sommes ravis de promouvoir la vision selon laquelle I-CEIsMIC trouvera, élaborera, offrira, mettra en oeuvre et diffusera des modèles permettant de fournir aux détenus des établissements correctionnels partout dans le monde les meilleurs services de santé mentale. Notre mission consiste à mettre sur pied un réseau de pointe regroupant des partenaires et des collaborateurs internationaux dans le but, à terme, d'améliorer la santé et le bienêtre des détenus, de renforcer la sécurité des établissements, de promouvoir la sécurité publique et d'alléger le fardeau économique lié à la criminalité. Notre équipe possède la solide formation universitaire, la vaste expérience en prestation de services et le leadership international voulus pour mener cette tâche à bien. »

- Sandy Simpson, directeur scientifique d'I-CEIsMIC

Les faits en bref

Les réseaux se partageront 4,8 millions de dollars de 2017 à 2020.

SCAN Health (dont le siège social est établi à Windsor ) s'attachera à réduire les erreurs médicales, à accroitre l'efficience et à améliorer les résultats pour les patients en mettant en oeuvre des pratiques exemplaires dans la chaine d'approvisionnement, par exemple le suivi des produits et des processus de soins et l'automatisation de la gestion des stocks.

) s'attachera à réduire les erreurs médicales, à accroitre l'efficience et à améliorer les résultats pour les patients en mettant en oeuvre des pratiques exemplaires dans la chaine d'approvisionnement, par exemple le suivi des produits et des processus de soins et l'automatisation de la gestion des stocks. HYPE (dont le siège social est établi à Ottawa ) répondra à des priorités urgentes au chapitre des traitements et à la nécessité d'améliorer la mise en commun des connaissances portant sur les services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie offerts aux jeunes au Canada et à l'étranger.

) répondra à des priorités urgentes au chapitre des traitements et à la nécessité d'améliorer la mise en commun des connaissances portant sur les services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie offerts aux jeunes au et à l'étranger. I-CEIsMIC (dont le siège social est établi à Toronto ) mettra en oeuvre un modèle de services de santé mentale axé sur des données probantes et destiné expressément à répondre aux besoins des détenus des établissements correctionnels.

) mettra en oeuvre un modèle de services de santé mentale axé sur des données probantes et destiné expressément à répondre aux besoins des détenus des établissements correctionnels. L'initiative SITC-RCE, lancée en 2016, vise à renforcer les liens établis entre les chercheurs canadiens et leurs homologues étrangers et à en tirer parti. Elle s'inscrit dans le cadre des programmes des RCE. Les RCE font appel aux plus grands experts du Canada dans les domaines de la recherche, du développement et de l'entrepreneuriat et concentrent leur expertise sur des questions spécifiques et des domaines stratégiques.

Les Réseaux de centres d'excellence (RCE) administrent une série de programmes de financement nationaux au nom des trois organismes subventionnaires fédéraux, soit le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Les programmes des RCE appuient des collaborations multidisciplinaires à grande échelle entre les établissements postsecondaires, le secteur privé, le secteur public et les organismes sans but lucratif, qui permettent d'axer la capacité de recherche du Canada sur les défis d'ordre économique et social, d'aider à commercialiser et à appliquer des percées en recherche, d'accroitre la R et D dans le secteur privé et de former du personnel hautement qualifié.

