Les deux tiers des dons versés à des organismes à but non lucratif proviennent du groupe des 10 % de donateurs les plus généreux

QUÉBEC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - En 2013, au Québec, le don minimal pour faire partie du groupe des plus grands donateurs s'élève à 500 $. Donnant en moyenne 1 700 $ annuellement, les plus grands donateurs sont responsables des deux tiers des 1,45 milliard de dollars versés la même année à des organismes de bienfaisance ou à d'autres organismes à but non lucratif. Ces résultats sont tirés de l'étude Regards sur les plus grands donateurs du Québec publiée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec dans le bulletin Données sociodémographiques en bref.

Par rapport à l'ensemble des donateurs du Québec, les plus grands donateurs sont plus souvent âgés de 55 ans et plus (50 % c. 36 %), nés à l'extérieur du Canada (25 % c. 14 %), ont une scolarité universitaire (52 % c. 26 %) et des revenus individuels totaux d'au moins 80 000 $ (27 % c. 9 %). Aussi, ils pratiquent plus fréquemment une activité religieuse sur une base hebdomadaire (34 % c. 12 %) et font davantage de bénévolat (50 % c. 34 %). Fait distinctif, les plus grands donateurs versent une part plus importante de leurs dons à des organismes du domaine religieux (42 % c. 34 %) et ont tendance à faire bénéficier des organismes répartis dans plusieurs domaines d'activité.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

