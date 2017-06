16e palmarès annuel de Corporate Knights - Pour une 4e année de suite, Transat se classe parmi les meilleures entreprises citoyennes du Canada







MONTRÉAL, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc. s'est classée au 16e rang du palmarès annuel des 50 grandes entreprises citoyennes du Canada, établi par la firme de recherche Corporate Knights. Pour une quatrième année consécutive, Transat demeure le seul voyagiste à recevoir cet honneur. Ce classement reconnaît les organisations qui se démarquent sur les plans de la gouvernance et de la gestion des ressources humaines, naturelles et financières.

« Nous sommes très fiers de figurer de nouveau cette année parmi les chefs de file canadiens en matière de développement durable. Ce n'est pas le fruit du hasard puisque Transat a entrepris une solide démarche de responsabilité d'entreprise il y a plus de 10 ans afin de devenir un leader nord-américain du tourisme durable, a commenté Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat. Je tiens à partager cet honneur avec nos employés et nos partenaires qui en sont également les artisans. »

Corporate Knights évalue le rendement des sociétés en fonction de 12 indicateurs clés de performance, tels que la consommation d'énergie, les émissions de carbone, la production des matières résiduelles, la sécurité au travail, le taux de roulement du personnel, la présence des femmes au sein de la direction, l'innovation et la viabilité des régimes de retraite.

Depuis 2007, Transat s'appuie sur sa politique de tourisme durable pour mettre en oeuvre différentes initiatives responsables qui reposent sur quatre piliers : l'environnement, les collectivités, les activités et le milieu de travail. L'entreprise gère notamment un programme de gestion du carburant pour sa flotte, qui figure parmi les plus ambitieux de l'industrie aérienne et contribue à la réduction des gaz à effet de serre. De plus, elle met en oeuvre de nombreuses activités qui favorisent le bien-être, le développement, la reconnaissance et l'engagement social de ses employés. Ses efforts lui ont valu de devenir, en 2016, le premier voyagiste nord-américain à obtenir le statut Partenaire de Travelife, une étape importante vers l'obtention de cette certification internationale qui reconnaît les meilleures pratiques en matière de développement durable dans l'industrie du tourisme.

Pour connaître l'ensemble des initiatives de Transat en matière de développement durable, visitez son site web de responsabilité d'entreprise (resp.transat.com).

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances, qui oeuvre dans le transport aérien, l'hôtellerie, les forfaits voyages et la distribution. Surtout présente au Canada, en Europe, au Mexique et dans les Caraïbes, Transat propose 26 pays de destination et distribue des produits dans plus de 50 pays. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 10 ans et a obtenu le statut de Partenaire Travelife en 2016. Complice par excellence des vacanciers, Transat fête ses 30 ans en 2017 (TSX : TRZ).

