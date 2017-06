Ebates.ca maintenant disponible en français







Les Québécois pourront eux aussi profiter de remises en argent en ligne

TORONTO, le 6 juin 2017 /CNW/ - Les consommateurs québécois pourront bientôt eux aussi adopter l'adage « Dépenser, c'est payant », puisque le site Ebates.ca, pionnier et chef de file en matière de remises en argent en ligne, a annoncé qu'il lance officiellement le volet francophone de son site Web. Après avoir établi sa présence au Canada anglais depuis 2012, Ebates.ca souhaite maintenant prendre de l'expansion et faire profiter la communauté francophone de ses services d'économies en ligne en lui offrant une variété de privilèges, comme des remises en argent, des réductions ou encore la livraison gratuite sur ses achats de tous les jours.

« Nous sommes impatients d'élargir notre offre pour rejoindre le marché québécois et permettre à ceux qui magasinent en ligne de profiter de remises en argent et de privilèges exclusifs chez les détaillants canadiens », a affirmé Adrienne Down Coulson, directrice générale d'Ebates Canada. « Après les Ontariens, les Québécois sont ceux qui dépensent le plus dans les commerces de détail. Ebates.ca est donc là pour permettre à ces fervents magasineurs de faire de bonnes affaires et de profiter de remises en argent sur chacun de leurs achats. »

Grâce à Ebates.ca, les Québécois peuvent en effet économiser tout en effectuant leurs achats quotidiens en ligne, de l'épicerie aux vêtements, en passant par les cosmétiques, les voyages, les technologies et les services financiers. Comment ça fonctionne? Rien de plus simple. Comme à peu près toutes les plateformes d'achat en ligne, Ebates perçoit une commission versée par les détaillants pour chacun des achats effectués sur son site. Mais au lieu de garder cet argent pour lui, Ebates le partage avec ses membres sous forme de remises en argent qui s'accumulent dans leur compte, puis qui leur sont versées sur une base trimestrielle par chèque ou paiement PayPal. Il est même possible de faire don de son remboursement à un organisme de bienfaisance, à un organisme à but non lucratif ou à un membre de la famille. Pas de formulaires à remplir ni de points à calculer : Ebates se distingue par son programme de fidélisation simple et sans souci, qui permet à ses clients de s'enrichir en magasinant chez des centaines de grands détaillants.

Les membres peuvent accumuler des remises en argent allant jusqu'à 30 % sur tous les achats effectués par l'entremise du site Ebates Canada. Ils économisent aussi des milliers de dollars grâce aux coupons et aux offres spéciales, comme le service de livraison gratuite offert par plus de 750 détaillants basés au Canada ou offrant la livraison au Canada. Parmi ces détaillants, on retrouve notamment Amazon.ca, Indigo.ca, Souris Mini, Aldo, Expedia.ca, Sephora, La Baie, Banana Republic, Home Depot, Groupon, l'agence de location de voitures Budget, Microsoft et Kobo, pour ne nommer que ceux-là.

Tout comme les deux millions de membres qui profitent déjà de remises en argent sur leurs achats de tous les jours, les Québécois pourront aussi télécharger gratuitement l'application mobile d'Ebates. Les membres peuvent ainsi économiser où qu'ils soient grâce aux bons de réduction appliqués automatiquement lors du paiement, en plus de consulter leur solde de remises en argent, de profiter d'offres de remise en double, de découvrir les meilleures aubaines de la semaine et même d'obtenir des primes lorsqu'ils recommandent le service autour d'eux. L'application mobile Ebates est offerte gratuitement sur l'App Store et sur Google Play.

À propos d'Ebates Inc. La marque Ebates rassemble une forte communauté composée de millions de consommateurs avertis à travers le monde. Depuis sa fondation, en 1998, Ebates.com a remis plus de 300 000 000 $ en espèces à ses membres. En 2012, Ebates a entrepris son expansion internationale avec le lancement d'Ebates Canada, spécifiquement conçu par les Canadiens, pour les Canadiens. L'adhésion à Ebates.ca est gratuite. Pour obtenir des remises en argent, les acheteurs en ligne doivent simplement ouvrir une session sur Ebates.ca, puis se rendre sur un de ses sites partenaires afin de compléter le processus d'achat. Ebates.ca assure ensuite le suivi de la transaction et offre une remise en espèces correspondant à un certain pourcentage des achats effectués. Tous les trois mois, Ebates.ca verse à ses membres le montant correspondant au solde de leur compte de remises en argent sous forme de #mégachèque ou de #mégapaiement PayPal. Les membres peuvent aussi choisir de remettre cet argent à un organisme de bienfaisance désigné.

