Les écrans SmartCast(MC) HDR XLED Pro(MC) de la série P de VIZIO, lancés au Canada, offrent l'ultime qualité d'image avec détail, couleur et contraste améliorés







La collection se démarque aussi par le visionnage intelligent en continu, une expérience rafraîchie à venir cet été avec VIZIO SmartCast TV(SM)

IRVINE, Californie, 6 juin 2017 /CNW/ -- VIZIO, Inc. annonce aujourd'hui que sa toute nouvelle collection d'écrans SmartCast 2017 HDR XLED Pro, Ultra HD, de la série P est disponible sur le marché canadien. Dotés d'XLED Pro, la technologie de rétro-éclairage à matrice complète, gradation locale, ultra performante de VIZIO, et prenant en charge le contenu XHDR ProMC avec Dolby VisionMC et HDR10, les écrans 2017 de la série P repoussent les limites -- couleur, contraste et détail -- pour offrir une image encore plus spectaculaire que jamais1. De fait, la qualité d'image, déjà excellente par sa gamme dynamique élevée, se trouve confortée par une expérience visionnage en continu, intelligent et intuitif, conçue pour le grand agrément des téléspectateurs. Disponible dès cet été, SmartCast TV permettra aux téléspectateurs de parcourir directement sur le grand écran le contenu en vedette et une liste d'applications organisées avec soin. Pour ceux qui préfèrent se divertir via un appareil mobile, l'application SmartCast Mobile, disponible en téléchargement pour iOS et AndroidMC, transforme les périphériques mobiles en puissantes télécommandes tactiles. Et comme Chromecast est intégrée, ils peuvent diffuser des milliers d'applications qu'ils connaissent et adorent directement sur leur écran2. La toute nouvelle collection VIZIO SmartCast HDR XLED Pro, Ultra HD, de la série P est offerte à partir de 1 799 $ (CAN) pour les modèles de format écran de 55 po, aussi bien en magasin qu'en ligne chez Costco Canada.

La collection de téléviseurs 2017 de la série P HDR XLED Pro, Ultra HD, s'appuie sur le succès de la gamme 2016 qui a reçu une note de satisfaction de la rédaction de Reviewer.com3 et a été classée parmi les meilleurs téléviseurs (« Best TVs ») de 2016 par CNET4. De luminosité enrichie, la technologie XLED Pro à matrice complète gradation locale offre en continu un blanc brillant qui se classe parmi les meilleurs dans l'industrie en faisant ressortir les détails avec ombres et reflets des mieux définis. Ceux et celles qui s'intéressent à un téléviseur 2017 de la série P sauront également apprécier le contraste de gamme sensiblement élargie, avec des détails et une clarté réalistes qui agrémentent l'expérience de visionnement, grâce en grande partie aux performances HDR alimentées par la prise en charge de contenus Dolby Vision et HDR10. Les téléspectateurs peuvent profiter des dernières superproductions de haute plage dynamique, soit en diffusion sur grand écran à partir d'applications compatibles, soit au moyen des lecteurs Blu-ray UHD pris en charge. Bien entendu, l'apport du spectrum de couleurs ultra (Ultra Color SpectrumMC), par ses détails colorimétriques plus riches et plus vifs, puisés de un milliard de couleurs, se fera certainement remarquer. Pour les téléspectateurs friands des niveaux de noir d'encre, le Xtreme Black Engine ProMC permet un contrôle précis du rétro-éclairage en utilisant jusqu'à 128 zones de gradation locale pour adapter la luminosité à l'image à l'écran et atteindre des niveaux de noir extrêmement profonds. De plus, la technologie Clear ActionMC 960 et un taux de rafraîchissement effectif de 240 Hz, réalisé grâce au balayage du rétroéclairage, font que les scènes pleines d'action paraissent aisées, stables et réalistes.

« Avec la série P, le savoir-faire de VIZIO en matière de qualité d'image s'ajoute au confort de tout salon », a fait valoir Matt McRae, directeur de la technologie chez VIZIO. « Nous avons combiné XLED Pro, notre rétro-éclairage à matrice complète gradation locale le plus puissant, avec un large éventail d'autres technologies de pointe pour élargir encore la haute plage dynamique et enrichir de beaucoup le plaisir visuel par les détails, les couleurs et les contrastes. Et comme SmartCast TV sera disponible cet été, la série P est certainement la collection à considérer par les consommateurs qui souhaitent bénéficier d'une excellente qualité d'image et d'une solide expérience de visionnement robuste et intelligent. »

Membre de la famille VIZIO SmartCast, chaque écran de la série P offre une expérience télévisuelle aussi intuitive qu'intelligente. Dès cet été, VIZIO offrira, sous forme de mise à jour en direct des écrans SmartCast 2016 Ultra HD et de tous les modèles SmartCast 2017, l'expérience mobile SmartCast sur le grand écran en rendant les applications accessibles directement à partir de l'écran. L'écran d'accueil de SmartCast TV recommandera aux téléspectateurs, dès l'accueil, des éléments de contenu et des applications préférés. Ils pourront parcourir le contenu avec leur télécommande avant de lancer des émissions de télévision, des films et autres programmes, directement de l'écran, en appuyant sur un bouton. Une expérience immédiate repensée et une configuration initiale facile aident les consommateurs à mettre leur écran en marche. SmartCast Mobile offre aux téléspectateurs une autre voie d'accès à leur divertissement préféré. En téléchargeant simplement l'application SmartCast Mobile iOS ou Android, ils peuvent transformer leur appareil mobile en une télécommande tactile optimale, puisqu'ils peuvent rechercher, parcourir et diffuser du contenu et contrôler les paramètres d'affichage depuis n'importe quelle pièce de la maison. Les applications comme Crackle, Pluto TV, Red Bull TV et d'autres encore ont été intégrées dans VIZIO SmartCast Mobile pour leur faciliter la recherche et la diffusion des émissions, sur le grand écran, à partir de leur appareil mobile.

Tous les écrans SmartCast de VIZIO intègrent le lecteur Chromecast qui permet aux téléspectateurs de parcourir des milliers d'applications compatibles Chromecast, y compris le contenu 4K et HDR à partir d'applications comme Netflix, sur leurs appareils mobiles. En tapant simplement sur le bouton Cast dans les applications compatibles Chromecast ou en utilisant la voix pour contrôler leur écran avec l'assistant Google sur les appareils comme Google Home, ils peuvent diffuser leurs émissions préférées et les films directement sur le grand écran. Le mode de démarrage rapide (Quick Start Mode) permet aux utilisateurs VIZIO d'allumer leurs écrans automatiquement en appuyant sur le bouton Cast. En lançant simplement une application compatible Chromecast, ils peuvent taper sur le bouton Cast et leur écran s'allumera automatiquement et commencera à diffuser en continu le divertissement sélectionné. Les écrans VIZIO de la série P sont également compatibles avec Chromecast Ultra.

Pour en savoir plus sur la toute nouvelle collection d'écrans SmartCast, HDR XLED Plus, Ultra HD, de la série P de VIZIO, rendez-vous sur le site VIZIO.ca.

Écran SmartCastMC 2017 de la série P de VIZIO, 55 po, Ultra HD HDR XLED ProMC DisplayMC (P55) PDSF 1 799 $ CAN

Écran SmartCastMC 2017 de la série P de VIZIO, 65 po, Ultra HD HDR XLED ProMC DisplayMC (P55) PDSF 2 999 $ CAN

Écran SmartCastMC 2017 de la série P de VIZIO, 75 po, Ultra HD HDR XLED ProMC DisplayMC (P55) PDSF 4 999 $ CAN

À propos de VIZIO

VIZIO s'est donné pour mission d'offrir l'ultime expérience divertissante grâce à notre communauté branchée de consommateurs, d'annonceurs et de fournisseurs de contenu multimédia. Par l'intermédiaire de notre plateforme de divertissement connectée, VIZIO est en train de transformer la façon dont les consommateurs découvrent du contenu multimédia et en font l'expérience. Depuis 2002, l'année de notre fondation en Californie, VIZIO a su construire une marque leader sur le marché et vendu plus de 75 millions de produits, dont des téléviseurs, des barres de son et autres dispositifs VIZIO est une marque HDTV leader en Amérique1 et est le numéro un des marques de barre sonore en Amérique2. La qualité leader des produits VIZIO est mise en évidence par de nombreux prix et évaluations élogieuses de l'industrie qui ont fait de la collection 2016 la plus récompensée dans l'histoire de la société. Les écrans de cinéma maison VIZIO SmartCast P-Series, M-Series et E-Series ont tous reçu le prix Choix de la rédaction3 de Review.com et figurent toutes sur la liste « Best TVs of 20164 » (meilleurs téléviseurs de 2016) établie par CNET. L'écran de cinéma maison VIZIO SmartCast M-Series a été reçu le prix Choix de la rédaction de CNET, avec une note de 8,85, et le modèle SmartCast E-Series, 65 po (E65u-D3), a été couronné par Reviewed.com « Best TV of the Year » (le meilleur téléviseur de l'année) pour 20166. De même, le D-Series de VIZIO a remporté le prix Choix de la rédaction 2016 de PC Magazine7. Pour tout complément d'information, veuillez téléphoner au 888-VIZIOCE ou visiter le site www.VIZIO.com.

© 2017 VIZIO, Inc. VIZIO, le logo V, VIZIO SmartCast, Active LED Zones, ainsi que d'autres termes et expressions, sont des marques de commerce ou des marques déposées de VIZIO, Inc. Toutes les autres marques de commerce, ainsi que les logos, sont la propriété de leur détenteur respectif. Tous droits réservés.

