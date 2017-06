Osisko dépose la description de projet et les renseignements préliminaires relatifs au projet du lac Windfall







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 6 juin 2017) - Minière Osisko inc. (TSX:OSK) (« Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a déposé la description de projet auprès du gouvernement fédéral (l'Agence canadienne d'évaluation environnementale ou « ACEE ») ainsi qu'un rapport de renseignements préliminaires relatifs au projet auprès du gouvernement provincial (le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou « MDDELCC ») pour le projet du lac Windfall. Le rapport de description du projet est disponible à l'adresse : www.miniereosisko.com. Après révision des deux documents, l'ACEE et le MDDELCC fourniront à Osisko des directives pour la réalisation d'une évaluation environnementale du projet.

John Burzynski, président et chef de la direction d'Osisko, a déclaré : « Le dépôt de la description de projet et des renseignements préliminaires relatifs au projet aux deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial, représente la première étape du processus d'approbation environnementale pour le projet du lac Windfall. Nous avons hâte de consulter toutes les parties prenantes au fur et à mesure que le projet du lac Windfall prendra forme. »

Osisko a aussi obtenu l'autorisation du MDDELCC pour le système de traitement des eaux minières. Le certificat d'autorisation (« CA ») permet à Osisko d'entreprendre le dénoyage de la rampe existante afin de poursuivre les travaux d'exploration avancée en prolongeant la rampe qui a été commencée par les détenteurs antérieurs.

M. Burzynski a ajouté : « L'obtention du CA pour les travaux de dénoyage de la rampe est une étape excitante qui nous permet d'avancer vers la prochaine phase d'exploration. Après avoir réhabilité la rampe existante, nous pourrons la prolonger jusque dans la zone minéralisée et nous pourrons également réaliser d'autres forages d'exploration sous terre, en parallèle au programme de forage en surface. »

La Société évalue présentement le potentiel du projet aurifère du lac Windfall comme une opération minière souterraine avec accès par rampe. Osisko est bien financée avec environ 190 millions de dollars en trésorerie et en placements et elle exécute présentement un programme intensif de forages de définition sur le gîte du lac Windfall ainsi que des forages d'exploration à grande échelle dans la région environnante. Une mise à jour de l'estimation des ressources du gîte du lac Windfall selon le Règlement 43-101 sera publiée durant la deuxième moitié de 2017. La Société a également entamé un programme d'acquisition de données environnementales autour du gîte du lac Windfall et a l'intention de recueillir des données additionnelles le long de la route de transport potentielle ainsi que sur le site d'un complexe d'usinage proposé situé à proximité d'une propriété industrielle existante (l'ancienne usine de pâte et papier de Domtar Corporation) à Lebel-sur-Quévillon, Québec (le « site »).

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient 100 % du gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu'une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d'Urban-Barry et de Lebel-sur-Quévillon, en plus d'une participation de 100 % dans le projet Marban, situé au coeur du prolifique district minier aurifère de l'Abitibi au Québec. Osisko détient aussi des propriétés en Ontario, qui couvrent notamment les gîtes Jonpol et Garrcon sur la propriété Garrison. Osisko demeure bien financée avec environ 190 millions de dollars en trésorerie et en placements. Redevances Aurifères Osisko Ltée (TSX:OR)(NYSE:OR) est un actionnaire important de la Société qui détient une participation d'environ 14 %.

Mise en garde à l'égard des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d'identifier des renseignements prospectifs. Ces renseignements prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables et des estimations faites par la direction d'Osisko au moment où elles ont été formulées, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations d'Osisko soient sensiblement différents des résultats estimés ou attendus, du rendement ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par de tels renseignements prospectifs.

Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés aux délais pour obtenir les commentaires, et la nature des commentaires à recevoir, en lien avec la description de projet déposée auprès du gouvernement fédéral (l'Agence canadienne d'évaluation environnementale) et l'avis de projet déposé auprès du gouvernement provincial (le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques); la faisabilité d'utiliser le site comme complexe d'usinage potentiel pour y traiter du matériel minéralisé (le cas échéant) du gîte aurifère du lac Windfall; les délais et la capacité d'évaluer, le cas échéant, l'emplacement du site par le biais du processus d'évaluation environnementale et de préparer, s'il y a lieu, des études de faisabilité pour le projet aurifère du lac Windfall; le fait que le site soit situé sur des terres de la Couronne; les avantages, s'il y a lieu, du site plutôt que la construction au lac Windfall; l'obtention du CA pour les travaux de dénoyage de la rampe en lien avec la prochaine phase d'exploration, incluant de poursuivre les forages d'exploration sous terre en parallèle au programme de forage en surface; les délais et la capacité, le cas échéant, de prolonger la rampe et de réaliser des travaux d'exploration avancée; les délais et la capacité, s'il y a lieu, de préparer un rapport technique conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers portant sur une estimation des ressources sur le projet aurifère du lac Windfall; l'utilisation de données environnementales de référence; la capacité d'Osisko de mener à bien d'autres activités d'exploration; la capacité de la Société à obtenir les approbations requises et compléter les transactions selon les conditions annoncées; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; le climat économique mondial; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales.

Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Osisko n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ce communiqué de presse a été traduit en français. Se reporter à la version anglaise de ce communiqué de presse, car toute divergence entre les versions anglaise et française de ce communiqué de presse, y compris dans cette mise en garde à l'égard des renseignements prospectifs, sera résolue en faveur de la version anglaise.

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 08:03 et diffusé par :