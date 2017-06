GAC Motor lance ses modèles phares GS8 et GA8 au Moyen-Orient







DOHA, Qatar et KOWEÏT, Koweït, le 6 juin 2017 /PRNewswire/ -- GAC Motor, marque automobile chinoise leader, lance ses deux modèles phares, le GS8, un SUV de 7 places, et la berline haut de gamme GA8, au Qatar et au Koweït. Ce lancement marque une étape en avant majeure dans l'évolution de GAC Motor en tant que constructeur automobile international, et confirme l'engagement de la société consistant à fournir les produits et services automobiles les plus intéressants aux clients du monde entier.

Ces véhicules ont été présentés à l'occasion d'un événement auquel ont participé des invités prestigieux parmi lesquels l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Qatar, M. Li Chen , le conseiller économique et commercial, M. Yang Song, ainsi que le conseiller économique et commercial de la République populaire de Chine dans l'État du Koweït, M. Cheng Rongru, dans la mesure où le développement de la marque chinoise sur les marchés internationaux est soutenu par le gouvernement chinois.

« Nous sommes très optimistes quant au développement futur de GAC Motor sur le marché qatari, et nous nous engageons à proposer aux clients locaux davantage de modèles exceptionnels, » a déclaré le représentant de GAC Motor. « L'année 2017 marque le 29e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Chine et le Qatar, et nous souhaitons voir GAC Motor servir de lien entre ces deux pays et étendre davantage la coopération commerciale. »

Le SUV de 7 places GS8 et la berline élite GA8 sont deux véhicules haut de gamme, qui sont équipés des tous derniers moteurs 320T de deuxième génération de GAC Motor. La carrosserie du GS8 est entièrement fabriquée à partir de 95 % d'acier haute résistance afin de répondre à la norme nord-américaine en matière de toits renforcés pour les SUV. Ce modèle intègre une aide à la conduite intelligente avec notamment l'édition extrême de l'ESP (système électronique de stabilité) de 9e génération, un système d'imagerie visuelle panoramique à 360 degrés, un système d'ACC (régulation adaptative de la vitesse), et huit airbags. Sorti en Chine en octobre 2016, le GS8 offre des performances impressionnantes, devenant le véhicule le plus vendu au mois d'avril parmi tous les SUV grand format du marché.

Le modèle GA8 possède non seulement le meilleur moteur, la meilleure boîte de vitesses et le meilleur châssis de GAC Motor, mais offre également une configuration intérieure et une conception extérieure raffinées et luxueuses. Grâce à des matériaux naturels à faibles composés organiques volatils (COV) et à un filtre de purification des PM 2.5 à l'intérieur du véhicule, le modèle vise à délivrer une expérience de conduite respectueuse de l'environnement. Le modèle GA8 possède les mêmes groupes motopropulseurs que le GS8, et les mêmes caractéristiques étendues de conduite sécurisée qui aident au pilotage, fournissent des alertes de collision, et assistent activement au freinage.

Yu Jun, président de GAC Motor, explique que GAC Motor s'est développée grâce à un positionnement haut de gamme, à des principes plaçant la qualité avant tout, et à des avancées axées sur l'innovation, tandis que la sortie des modèles GS8 et GA8 au Moyen-Orient constitue une étape clé permettant à la société d'entrer sur le marché mondial en tant que constructeur automobile international excellant dans les domaines de la recherche, de la fabrication et des ventes.

« Le fait de se focaliser sur les meilleurs marchés constitue notre point de départ afin d'élargir notre canal de distribution. Nous continuerons de consolider notre présence dans les pays de l'Initiative de la Nouvelle route de la soie ainsi que dans d'autres marchés émergents, tout en étendant notre activité internationale et en pénétrant sur les marchés nord-américain et européen grâce à une image de marque intermédiaire à supérieure. »

Développements récents de la société

Afin de soutenir son expansion internationale, GAC Motor a établi un réseau mondial de ventes et de services couvrant 14 pays, et s'apprête à entrer sur le marché américain au plus tard en 2019 afin de renforcer sa présence sur les plus grands marchés automobiles.

Axée autour du GAC Automotive Engineering Institute, la société a également développé un réseau mondial de R&D automobile soutenu par le centre technologique de la société, ainsi que par plusieurs grands fournisseurs mondiaux et instituts de recherche afin de fournir aux clients internationaux davantage de modèles de qualité.

Les modèles de la société ont suscité un grand intérêt à travers le monde. Lors du salon Detroit North American International Auto Show (NAIAS) 2015, GAC Motor a reçu le prix de l'« Innovation pour l'avenir » de Yahoo Finance, et lors du salon Dubai International Motor Show 2015, plusieurs médias leaders parmi lesquels Reuters et Associated Press ont fait l'éloge de GAC Motor, en la désignant « Meilleure marque automobile chinoise ».

En janvier 2017, GAC Motor a de nouveau participé au NAIAS. Son nouveau modèle GS7 a été qualifié de « SUV de nouvelle génération à grand succès » par le New York Times, et de « Lancement international impressionnant » par Forbes.

GAC Motor conserve un taux de croissance composé de 85 pour cent pour la sixième année consécutive. En 2016, la société a vendu plus de 380 000 véhicules à travers le monde. Plus de 120 000 automobiles issues de toutes les gammes ont été vendues au premier trimestre 2017, soit une augmentation de 68,4 pour cent en glissement annuel.

La société prévoit de sortir entre 20 et 30 nouveaux véhicules au cours des cinq prochaines années, dont neuf seront lancés en 2017, parmi lesquels les tous nouveaux GS7, GS3, GA4 et GM8, ainsi que trois automobiles électriques et deux modèles modernisés.

« En intégrant davantage de ressources et en coopérant avec les distributeurs et partenaires, GAC Motor s'engage à offrir des produits et services de qualité supérieure aux clients du monde entier, » a déclaré Yu.

À propos de GAC Motor

Filiale de GAC Group, GAC Motor conçoit et fabrique des véhicules, des moteurs, des composants et des accessoires automobiles de haute qualité, ayant enregistré un taux de croissance en glissement annuel de 96 % en 2016, soit le plus élevé parmi toutes les marques chinoises sur la période correspondante. GAC Motor se place aujourd'hui au plus haut rang parmi toutes les marques chinoises pour la quatrième année consécutive, et à la 5e position parmi toutes les marques internationales dans l'Étude initiale sur la qualité en Chine de J.D. Power Asia Pacific pour l'année 2016.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

