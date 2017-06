La HSBC se classe parmi les trois entreprises les plus socialement responsables au Canada et se classe première dans « le leadership féminin » selon Corporate Knights







VANCOUVER, le 6 juin 2017 /CNW/ - La Banque HSBC Canada a grimpé de 20 places pour atteindre le troisième rang du 16e palmarès annuel des 50 entreprises les plus socialement responsables au Canada de Corporate Knights, une société de médias, de recherche et de produits financiers de Toronto qui favorise le capitalisme propre.

Pour établir le classement des 50 entreprises les plus socialement responsables, Corporate Knights évalue des entreprises canadiennes diversifiées en fonction de 14 indicateurs de performance, notamment en ce qui a trait à l'émission des gaz à effet de serre, au pourcentage d'impôt payé, à la performance en matière de santé et sécurité, et à la qualité du régime de retraite.

«Nous sommes tous extrêmement fiers de figurer parmi les trois entreprises les plus socialement responsables au Canada, explique Sandra Stuart, présidente et chef de

la direction, Banque HSBC Canada. Pour nous, le développement durable consiste à nous ajuster aux besoins changeants de nos clients, tout en tenant compte des aspects sociaux, environnementaux et économiques des décisions que nous prenons chaque jour.»

La HSBC est également la première entreprise à être reconnue comme l'une des championnes de la diversité dans le secteur des services financiers, dans le cadre de la nouvelle initiative de Corporate Knights de reconnaître les leaders dans ce domaine.

«La remontée impressionnante de la HSBC au classement est admirable, souligne Michael Yow, ?directeur de la recherche, Corporate Knights. De plus, l'équilibre hommes-femmes au sein du conseil d'administration de la HSBC - la seule banque à figurer parmi les sociétés de services financiers cotées à la Bourse de Toronto - a été un facteur déterminant dans notre décision de la reconnaître comme leader en matière de diversité dans le secteur.»

Mme Stuart ajoute : «En tant que chef de file des banques internationales au Canada, la diversité fait partie de notre ADN; il s'agit d'un avantage concurrentiel qui nous permet d'attirer et de fidéliser les personnes les plus talentueuses et les plus compétentes au Canada, tant pour travailler que pour faire affaire avec nous.»

La Banque HSBC Canada s'est classée au palmarès des 50 entreprises les plus socialement responsables de Corporate Knights pour la septième année consécutive. Pour en savoir plus sur le classement des 50 entreprises les plus socialement responsables au Canada de Corporate Knights, notamment pour obtenir des renseignements sur sa méthodologie, veuillez consulter le site Web de Corporate Knights.

Pour en savoir plus sur les efforts de la HSBC dans le développement durable du point de vue des collectivités, du financement et des opérations, veuillez lire la Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de 2016 sur le site hsbc.ca/communaute.

Notes aux rédacteurs :

La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés, et les services bancaires de détail et gestion de patrimoine. HSBC Holdings plc, dont le siège social est situé à Londres, est la société mère du Groupe HSBC. Le Groupe HSBC sert des clients du monde entier à partir d'environ 4 000 bureaux répartis dans 70 pays et territoires en Europe , en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec des actifs de $2,416 milliards de dollars US au 31 mars 2017, la HSBC est l'un des plus importants établissements de services bancaires et financiers au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter à @hsbc_ca ou sur Facebook à @HSBCCanada.

