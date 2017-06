Le Groupe Helsinn et Purdue Pharma (Canada) signent une entente exclusive de distribution et de licence pour ALOXI(MD) (chlorhydrate de palonosétron) au Canada







LUGANO, Switzerland et PICKERING, ON, le 6 juin 2017 /CNW/ - Le groupe Helsinn et Purdue Pharma (Canada) annoncent aujourd'hui qu'ils ont conclu une entente de distribution et de licence accordant à Purdue Pharma (Canada) les droits exclusifs liés à la distribution, à la promotion, au marketing et à la vente d'ALOXIMD (chlorhydrate de palonosétron) au Canada.

ALOXIMD est un antiémétique (antagoniste des récepteurs 5-HT 3 ) homologué par Santé Canada chez l'adulte pour la prévention des nausées et des vomissements provoqués par la chimiothérapie (NVPC).i

ALOXIMD est homologué dans plus de 70 pays à travers le monde, y compris aux États-Unis, en Europe et au Japon.

Riccardo Braglia, vice-président et directeur général du groupe Helsinn, a fait la déclaration suivante : « ALOXIMD a contribué à apporter un soulagement aux patients du monde entier souffrant de NVPC et, grâce à cette entente avec Purdue Pharma (Canada), nous espérons faire profiter un plus grand nombre de patients au Canada des bienfaits de ce médicament. Nous sommes également enchantés de renforcer nos liens avec le réseau Purdue/Mundipharma, qui est déjà pour nous un partenaire de confiance dans plusieurs pays sur tous les continents, et avec lequel nous nous réjouissons de travailler au Canada ».

Le Dr Craig Landau, président et directeur général de Purdue Pharma (Canada), a ajouté ceci : « Les patients doivent avoir accès à des médicaments et à des traitements qui les aident à prendre en charge leurs symptômes, afin de pouvoir se consacrer pleinement à ce qui leur importe le plus. Purdue Pharma (Canada) offre déjà plusieurs médicaments apportant un soulagement aux patients atteints de cancer aux prises avec des douleurs. Aujourd'hui, nous pouvons également aider ceux qui souffrent de NVPC. ALOXIMD est un ajout naturel à notre offre de produits en constante expansion. »

i http://purdue.ca/wp-content/uploads/2017/05/Aloxi-French-PM.pdf

À propos du groupe Helsinn

Helsinn est un groupe pharmaceutique privé possédant un portefeuille très étoffé de produits de soins liés au cancer déjà commercialisés, ainsi qu'une robuste gamme de médicaments en cours de développement. Depuis 1976, Helsinn améliore la vie quotidienne des patients en privilégiant des valeurs familiales fondamentales comme le respect, l'intégrité et la qualité. Le groupe est présent dans les secteurs des produits pharmaceutiques, des biotechnologies, des dispositifs médicaux et des suppléments alimentaires et possède une expertise reconnue en matière de recherche, de développement, de fabrication et de commercialisation de produits visant le traitement et les soins de soutien dans les domaines du cancer, de la douleur et de l'inflammation, et de la gastro-entérologie. En 2016, Helsinn a créé le fonds d'investissement Helsinn, destiné à soutenir les possibilités d'investissement dans les projets en démarrage portant sur les besoins des patients non comblés. Le siège social de Helsinn est situé à Lugano, en Suisse; Helsinn a également des filiales actives en Suisse, en Irlande et aux États-Unis, ainsi qu'un bureau de représentation en Chine. Ses produits sont offerts dans environ 190 pays à l'échelle mondiale. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.helsinn.com.

À propos de Purdue Pharma (Canada)

Purdue Pharma (Canada) est une entreprise de recherche pharmaceutique dont le siège social et les opérations de recherche et développement et de fabrication sont situés à Pickering, en Ontario. L'entreprise est chef de file dans la recherche et le développement de médicaments contre la douleur et les troubles du système nerveux central (TDAH) et possède une gamme de produits sur ordonnance et en vente libre en constante expansion. Société privée, Purdue Pharma (Canada) est associée de manière indépendante au réseau d'entreprises multinationales Purdue/Napp/Mundipharma. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.purdue.ca.

SOURCE Purdue Pharma

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 07:30 et diffusé par :