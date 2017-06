Le service de paiement par code QR UnionPay mobile QuickPass arrive à Hong Kong et Singapour







SHANGHAI, 6 juin 2017 /PRNewswire/ -- Après le lancement du service de paiement par code QR UnionPay mobile QuickPass le 27 mai dernier en Chine continentale, UnionPay International a annoncé aujourd'hui qu'elle allait élargir ce service à Hong Kong et Singapour. Les premiers commerçants à proposer ce nouveau service seront trois boutiques Colourmix à Causeway Bay (Hong Kong) et deux boutiques BreadTalk à VivoCity et Marina Bay Financial Centre (Singapour). Prochainement, le service de paiement par code QR UnionPay mobile QuickPass sera proposé sur les sites touristiques préférés des Chinois, y compris la Thaïlande, l'Indonésie et l'Australie.

UnionPay mobile QuickPass prend en charge les paiements NFC sans contact avec des cartes à puce UnionPay, des smartphones et des dispositifs dits « vestimentaires ». En dehors de la Chine continentale, mobile QuickPass est aujourd'hui accepté dans environ 500 000 points de vente à Hong Kong, à Macao, à Taïwan, à Singapour, en Malaisie, en Australie, au Canada, en Russie, dans les Emirats arabes unis, etc. Les clients peuvent payer en toute facilité avec leur téléphone. Le nouveau paiement par code QR vient s'ajouter au paiement NFC.

« Nous accélérons le lancement de divers produits et services mobile QuickPass en dehors de Chine continentale afin de proposer à nos clients des options de paiement plus rapides, plus pratiques et plus sûres ». Pour Cai Jianbo, PDG d'UnionPay International : « Nos avons choisi de commencer par proposer le paiement par code QR UnionPay chez les petits commerçants afin de répondre aux besoins des touristes chinois, qui délaissent aujourd'hui les voyages en groupe au profit des voyages autonomes et indépendants. Je pense que dans un avenir proche, les clients en dehors de Chine continentale profiteront également de ce service de paiement par code QR plus sûr et plus facile ».

Aujourd'hui, le service lancé à Hong Kong et Singapour est Consumer Presented QR Code. Les détenteurs de carte sur le continent peuvent ajouter leur carte UnionPay à l'appli « UnionPay Wallet », appuyer sur « Payment Code » et sélectionner « Overseas Payment Code » pour obtenir un code QR, et le scanner chez le caissier pour effectuer le paiement. A Hong Kong, ce service prend en charge la combinaison d'un code de paiement et d'un code e-coupon. Les clients qui utilisent la plate-forme marketing internationale d'UnionPay, u·plan, peuvent obtenir un code e-coupon exclusif de la zone u·plan dans l'appli « UnionPay Wallet », et le faire scanner chez le marchant pour bénéficier d'une remise lors du paiement.

Par rapport à d'autres solutions de paiement par code QR, le code UnionPay mobile QuickPass QR présente trois avantages importants : premièrement, il offre une interopérabilité mondiale ; deuxièmement, ce mode de paiement offre une grande sécurité en faisant appel à la technologie de création de jetons ; et troisièmement, il propose des services complets, y compris un mécanisme de réduction des risques.

