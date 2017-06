Beemo lance son nouveau boîtier ignifuge et étanche, la Beesafe!







Encore un niveau de sécurité supplémentaire : voici ce que vous offre Beemo en proposant désormais, avec chacune de ses solutions de sauvegarde, la possibilité de choisir son nouveau boîtier, la Beesafe.

Depuis 2002, Beemo propose des solutions de sauvegarde qui répondent aux besoins des entreprises. Notre objectif est de continuer à faire évoluer nos solutions de sauvegarde, et proposer une offre répondant à toutes les spécificités ainsi que toutes les contraintes de nos clients.

Pour protéger encore davantage les données d'entreprise, Beemo lance son nouveau boîtier, associable avec n'importe laquelle de ses solutions de sauvegarde. La Beesafe par Beemo répond à la norme ASTM E-119 et protège vos données du feu et des inondations.

Les capacités de ce boîtier parlent d'elles-mêmes :

- Il protège les données du feu en résistant à une température de 850°C.

- Une étanchéité garantie, il résiste à une immersion jusqu'à 3 mètres de fond.

Avec la Beesafe, vos données sont dans un véritable coffre-fort numérique, et à l'abri de tous les aléas qui peuvent mettre les données en danger.

À propos de Beemo - http://www.beemotechnologie.com

A l'heure des Ransomwares et des attaques informatiques, sauvegarder ses données est indispensable. Beemo Technologie propose un concept de sauvegarde unique qui garantit la sécurité totale des données sauvegardées et qui apporte des solutions concrètes pour assurer la disponibilité constante du système d'information de ses utilisateurs. Disposant d'une gamme de solutions complètes et innovantes et de Data Centers situés en France, Beemo Technologie s'appuie sur un solide réseau de partenaires certifiés sur l'ensemble du territoire Français qui distribuent la solution en France comme à l'étranger. Beemo Technologie est certifié ISO 9001 pour l'ensemble de ses services.

Contact : Giuliano IMPERIALE, giuliano@beemotechnologie.com - T: +33(0)800-711-500

