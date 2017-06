Lightspeed s'associe à la 5e édition du Festival MURAL de Montréal







L'entreprise montréalaise répondra aux besoins de PDV du Festival pour la vente de marchandise sur place, le commerce électronique et la restauration

MONTREAL, 6 juin 2017 /CNW/ - Le leader mondial de l'innovation et des technologies Lightspeed annonce son partenariat avec le très attendu Festival MURAL à titre de solution de point de vente officielle pour le commerce de détail et la restauration. Les solutions Lightspeed en matière de vente de produit omnicanal, de plateforme de eCommerce et de restaurant se chargeront de tous les aspects transactionnels du Festival MURAL. L'entreprise offrira ainsi à ce trépidant événement culturel un système de point de vente intégré qui garantira la meilleure expérience client possible pendant les 11 jours du festival.

Spectaculaire démonstration d'art urbain, le Festival MURAL a accueilli plus de 1,3 million de visiteurs en 2016. Se déroulant sur le boulevard Saint-Laurent, le Festival MURAL combine ce qui se fait de mieux sur les scènes des arts émergents, de la culture et de la restauration à Montréal. De la création de murales en direct aux concerts de musique, sans oublier les conférences et expositions : le festival rassemble une communauté globale au coeur même de la plaque tournante des arts, de la culture et des technologies au pays.

« Lightspeed fait partie intégrante du paysage montréalais, en fournissant aux commerces indépendants les outils technologiques dont ils ont besoin pour prospérer et croître », explique Pierre-Alain Benoit, directeur général, Festival international d'art public MURAL. « Par ce partenariat, Lightspeed nous aide à centraliser nos données, à vendre nos produits 365 jours par année et à offrir un service PDV à toutes les offres de restauration du festival. »

« Lightspeed est fière de soutenir la communauté effervescente de la culture et des arts dans notre ville au moyen de ce partenariat avec le Festival MURAL cette année », affirme Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed.

Lightspeed est la solution de point de vente en infonuagique la plus performante au monde pour les restaurants et détaillants indépendants. Elle compte plus de 45 000 clients répartis dans 101 pays, générant plus de 15 milliards de dollars en transactions chaque année.

Bradley Grill l Directeur des Public Relations l Lightspeed

