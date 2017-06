Statistiques de ventes résidentielles Centris® - mai 2017







Record de ventes en mai sur le marché immobilier résidentiel

de la région de Montréal



L'ÎLE-DES-SOEURS, QC, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, établies d'après la base de données provinciale Centris® des courtiers immobiliers. Ainsi, 5 057 ventes résidentielles ont été conclues au cours du mois de mai 2017, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à la même période l'an dernier et un nouveau record pour cette période de l'année. Cliquez ici pour voir la vidéo sur les statistiques de mai 2017.

« Le marché immobilier résidentiel montréalais a connu un mois de mai exceptionnel », souligne Mathieu Cousineau, président du conseil d'administration de la CIGM. « L'activité a surpassé le précédent sommet pour cette période de l'année, qui datait de 2007 », ajoute M. Cousineau.

Variation des ventes par secteurs

Tous les principaux secteurs géographiques de la RMR de Montréal ont enregistré une augmentation du nombre de transactions en mai. Les secteurs de Vaudreuil-Soulanges et de l'île de Montréal se sont toutefois nettement démarqués, avec des croissances des ventes de 25 % et 22 % respectivement.

La Rive-Nord et Laval ne sont pas en reste, avec des hausses respectives de 14 % et 11 % à ce chapitre.

Statistiques par catégories de propriétés

Les ventes de copropriétés ont connu une croissance impressionnante de 24 % en mai à l'échelle de la RMR, avec 1 637 transactions.

Le plex (467 transactions) a également enregistré une excellente performance, grâce à un bond des ventes de 19 %.

La maison unifamiliale, dont les ventes ont crû de 10 %, demeure néanmoins la catégorie de propriété la plus en demande, alors que 2 950 ventes ont été conclues.

Au chapitre des prix

Le prix médian des unifamiliales a atteint 319 000 $ en mai dans la région métropolitaine. Il s'agit d'une croissance de 6 % comparativement au même mois en 2016.

La copropriété a enregistré une croissance de prix beaucoup plus ténue, soit de 1 %, avec un prix médian de 243 000 $.

En ce qui a trait au plex, la moitié se sont transigés à un prix supérieur à 480 000 $, c'est-à-dire 5 % de plus qu'il y a un an.

Nombre de propriétés à vendre

Le nombre de propriétés résidentielles inscrites sur le système Centris® des courtiers immobiliers (28 137) a reculé pour un 20e mois consécutif, à hauteur de 15 % par rapport à mai 2016.

À propos de la Chambre immobilière du Grand Montréal

La Chambre immobilière du Grand Montréal est une association à but non lucratif qui compte plus de 9 000 membres, courtiers immobiliers. Sa mission est de promouvoir et de protéger activement les intérêts professionnels et d'affaires de ses membres afin qu'ils accomplissent avec succès leurs objectifs d'affaires.



À propos de Centris®

Centris.ca est le site Web de l'industrie immobilière québécoise destiné aux consommateurs, où toutes les propriétés à vendre par les courtiers immobiliers au Québec - près de 100 000 - sont réunies à la même adresse. Centris® est une division de la Chambre immobilière du Grand Montréal qui offre exclusivement aux 12 chambres immobilières québécoises et à leurs 13 000 courtiers immobiliers des ressources technologiques.

