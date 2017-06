GAC Motor lance ses modèles phare GS8 et GA8 au Moyen-Orient







DOHA, Qatar et KUWAIT CITY, Koweït, 6 juin 2017 /CNW/ - GAC Motor, la marque automobile leader de Chine, annonce avoir lancé au Qatar et au Koweït ses deux modèles phare, le GS8, un VUS 7 places, et la berline élite GA8. Ces lancements marquent une avancée majeure dans l'évolution de GAC Motor dans son ambition de devenir un constructeur automobile international et soulignent l'engagement de la société à offrir aux consommateurs dans le monde entier les produits et les services automobiles de premier ordre.

Les véhicules ont été lancés lors d'un événement auquel ont assisté des invités de marque, notamment l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Chen, alors en visite au Qatar; le conseiller économique et commercial, Yang Song; et le conseiller économique et commercial de la République populaire de Chine au Koweït, Cheng Rongru, le développement de la marque chinoise sur le marché mondial ayant été soutenu par le gouvernement chinois.

« Nous sommes très optimistes à l'égard des perspectives de GAC Motor sur le marché quatari et tenons à proposer aux consommateurs sur place d'excellents modèles », a déclaré le représentant de GAC Motor. « L'année 2017 marque le 29e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Qatar, nous espérons que GAC Motor renforcera le lien entre les deux pays et plus encore la coopération commerciale. »

Le VUS GS8 à 7 places et la berline élite GA8 sont tous deux des voitures haut de gamme équipées du moteur 320T de nouvelle génération de GAC Motor. La carrosserie du GS8 est faite entièrement de l'acier à haute résistance à 95 pour cent pour répondre à la norme anti-force nord-américaine concernant le toit des véhicules utilitaires sport (VUS). Le GS8 intègre une aide intelligente à la conduite, telle qu'un ESP (dispositif électronique de stabilité programmé), édition extrême de 9e génération, un système d'imagerie visuelle panoramique à 360 degrés, un régulateur de vitesse adaptatif et huit coussins de sécurité gonflables. Depuis sa sortie en Chine, en octobre 2016, le GS8 se vante de performances impressionnantes et, en avril, est devenu le véhicule le plus vendu parmi tous les VUS pleine grandeur sur le marché.

Outre le moteur, la boîte de vitesses et le châssis, les meilleurs de GAC Moteur, le GA8 se distingue aussi par sa configuration intérieure et sa conception extérieure raffinées et luxueuses. Avec ses matériaux naturels à faible teneur en COV (composés organiques volatils) et son filtre de purification PM 2.5 à l'intérieur, le GA8 procure à une expérience de conduite respectueuse de l'environnement. Le GA8 dispose du même groupe motopropulseur que le GS8 et le même ensemble étendu de dispositifs de sécurité routière qui peuvent faciliter la navigation, avertir du risque de collision et aider au freinage actif.

Le président de GAC Motor, Yu Jun, a fait remarquer que la société poursuit son expansion guidée par une triple logique, à savoir son positionnement haut de gamme, le principe de qualité avant tout et le progrès axé sur l'innovation, tandis que la sortie du GS8 et du GA8 au Moyen-Orient marque une étape clé vers son objectif d'entrer sur le marché mondial en tant que constructeur automobile international qui excelle dans la recherche, la fabrication et les ventes.

« Notre focalisation sur les principaux marchés est notre point de départ vers l'élargissement du canal de distribution. Nous continuerons de consolider notre présence dans les pays visés par l'initiative Ceinture et Route et d'autres marchés émergents tout en développant l'activité mondiale et en entrant sur les marchés nord-américain et européen avec une image de marque de voitures de moyenne à haute de gamme. »

Évolution récente de la société

Pour appuyer son expansion internationale, GAC Motor a mis en place un réseau mondial de ventes et de service couvrant 14 pays. La société devrait entrer sur le marché américain au plus tard en 2019 pour renforcer sa présence sur les principaux marchés automobiles.

S'appuyant sur le GAC Automotive Engineering Institute, GAC Motor a développé un réseau mondial de R-D automobile, lequel est soutenu par le centre technologique de la société, ainsi que par les principaux fournisseurs et instituts de recherche mondiaux, dans le but d'offrir plus de modèles de qualité aux clients dans le monde entier.

Déjà, ses modèles ont suscité une grande attention à l'échelle mondiale. Au Salon international nord-américain de l'auto de Détroit (NAIAS), édition 2015, GAC Motor a reçu le prix « Innovation pour le futur » décerné par Yahoo Finance et, la même année, au Salon international de l'automobile de Dubaï, les principaux médias, dont Reuters et Associated Press, ont dit beaucoup de bien de GAC Motor la qualifiant de « la meilleure marque de voiture chinoise ».

En janvier 2017, au retour au salon NAIAS, GAC Motor a vu son nouveau GS7 saluer à la fois par le New York Times et Forbes qui l'ont qualifié de « grand succès de nouvelle génération » et d'« impressionnant début mondial », respectivement.

GAC Motor a réalisé pendant six ans consécutifs un taux de croissance composé de 85 %. En 2016, la société a vendu plus de 380 000 voitures dans le monde entier. En 2017, elle a vendu plus de 120 000 voitures, toutes lignes confondues, au premier trimestre, une augmentation de 68,4 % par rapport à l'année précédente.

La société prévoit de lancer de 20 à 30 nouvelles voitures, au cours des cinq prochaines années, dont neuf en 2017, y compris les tout nouveaux GS7, GS3, GA4 et GM8, ainsi que trois voitures électriques et deux modèles améliorés.

« En intégrant plus de ressources et en collaborant avec les distributeurs et les partenaires, GAC Motor entend proposer des produits et des services de première qualité aux clients dans le monde entier », a expliqué Yu.

À propos de GAC Motor

Filiale du GAC Group, GAC Motor développe et construit des véhicules, des moteurs, des pièces et des accessoires automobiles de haute qualité. En 2016, la société a enregistré un taux de croissance de 96 % en glissement annuel, soit le plus élevé parmi toutes les marques chinoises sur la période correspondante. Aujourd'hui, GAC Motor occupe le premier rang parmi de toutes les marques chinoises pour la quatrième année consécutive et le 5e rang dans l'étude initiale sur la qualité en Chine (China Initial Quality Study), réalisée par J.D. Power Asia Pacific pour 2016.

