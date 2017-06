RAPPEL/Avis aux médias : En guise de remerciement pour leur grande générosité, Mission Bon Accueil invite les Montréalais à sa grande fête du 125e !







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 juin 2017) - Au coeur de l'histoire de Montréal se retrouve 125 ans d'histoire de Mission Bon Accueil, la plus grande porte d'entrée pour venir en aide aux Montréalais les plus démunis. De la Grande dépression, aux expropriations lors de la modernisation du centre-ville, en passant par les années hippies et les grandes vagues d'immigration, Mission Bon Accueil a su ajuster son offre de services au fil des ans afin d'offrir de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. C'est ainsi que depuis plus d'un siècle, itinérants, jeunes mères célibataires, familles, enfants et jeunes souffrant de dépendances ont su trouver toute l'aide dont ils avaient besoin pour se remettre sur pieds et reprendre une part active au sein de la société.

Afin de célébrer cet anniversaire et pour remercier les Montréalais pour leur immense générosité, la grande famille de Mission Bon Accueil invite la population à une fête de rue colorée.

QUAND : Le 7 juin de 16 h à 20 h QUOI : - Grande fête dans la rue pour souligner les 125 ans de Mission Bon Accueil - Grande murale commémorative peinte en direct - Inauguration du jardin du 125e de Mission Bon Accueil - Musique et kiosques de nourriture - Visites guidées des services offerts QUI : - Sam Watts, président-directeur général de Mission Bon Accueil - Monique Vallée, conseillère à la Ville de Montréal, responsable du développement social et communautaire ainsi que de l'itinérance - Benoît Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et membre du comité exécutif - Rémi Fléo, muraliste - Nicole Bastien, directrice générale et Stéphane Lussier, coordonnateur du volet agriculture urbaine de Pro-Vert Sud-Ouest - Chorale de l'École Saint-Henri et nombreux musiciens de rue OÙ : 606, rue de Courcelle à Montréal

Cet évènement est rendu possible grâce à la contribution financière de la Fondation du Grand Montréal.

Pour visionner la vidéo commémorative des 125 d'histoire de Mission Bon Accueil :

https://www.youtube.com/watch?v=yZQIqozNe6M

