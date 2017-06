TCBY étendra son réseau dans les Cinémas Guzzo







Symbole TSX: "MTY"

MONTRÉAL, le 6 juin 2017 /CNW Telbec/ - Groupe d'Alimentation MTY Inc. («MTY» ou la «Société») (TSX: MTY) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord exclusif introduisant TCBY Canada dans les salles de cinéma Cinémas Guzzo actuelles et futures.

L'introduction du yogourt glacé TCBY dans les Cinémas Guzzo débutera le 12 juin prochain et se continuera sur deux semaines, pour se terminer vers le 23 juin. La durée initiale de l'accord est de cinq ans, avec une option de renouvellement de la même durée.

Au moment de la signature de l'accord, Cinémas Guzzo compte 10 salles de cinémas. M. Vincent Guzzo, président et chef de la direction de Cinémas Guzzo, a déclaré: «Nous sommes ravis d'offrir le yogourt congelé TCBY à nos invités dans nos cinémas».

À propos de TCBY

TCBY Canada offre des yogourts glacés aux Canadiens depuis 1997 et est dirigée par Les Entreprises MTY Tiki Ming inc. depuis 2005 dans le cadre d'une convention de franchise maîtresse transnationale. TCBY (The Country's Best Yogurt) est connue dans le monde entier ayant débuté ses activités en 1980 dans Little Rock, AR. TCBY a été le tout premier système de franchise de yogourt glacé. Pour plus d'informations, visitez le www.tcbycanada.com.

À propos du Groupe d'Alimentation MTY Inc.

Basée à St-Laurent, QC (Canada), MTY est l'un des leaders dans l'industrie du restauration rapide, avec 60 bannières et plus de 5 500 restaurants en activité aux États-Unis, au Canada et à l'étranger. Le réseau de MTY devrait générer plus de 2 milliards de dollars de ventes en 2017. Pour en savoir plus sur MTY, visitez le site web de la société à www.mtygroup.com.



Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs, qui sont souvent identifiés par les mots «devoir», «peut», «croire», «penser», «anticiper», «planifier», «s'attendre», «avoir l'intention» ou des expressions similaires et reflètent les attentes de la direction concernant les événements futurs et les performances d'exploitation, ne sont valides qu'à la date des présentes. Ces énoncés prospectifs incluent des déclarations sur les attentes de MTY quant à sa capacité à étendre la marque et les emplacements TCBY dans les Cinémas Guzzo. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent des attentes de MTY sont détaillés dans les rapports annuels et trimestriels de MTY et incluent ce qui suit: risques liés à la capacité de MTY à mettre en oeuvre sa stratégie de croissance nationale et internationale; les risques liés à la capacité de MTY à concurrencer à l'échelle nationale et internationale dans une industrie extrêmement compétitive. À l'exception des exigences des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous n'assumons pas l'obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de circonstances ultérieurs, de changements dans les attentes ou autrement.

Au nom du conseil d'administration de Groupe d'Alimentation MTY inc.

