Marken lance un guide de l'industrie pour les essais cliniques à domicile







Le livre blanc de la société établit de nouvelles normes logistiques

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 6 juin 2017 /PRNewswire/ -- Marken a annoncé aujourd'hui le lancement de son guide de l'industrie, Direct to Patient (DTP) White Book Industry Guide. Ce guide fournit aux clients de Marken des normes logistiques claires pour les essais menés au domicile des patients.

Marken continue d'étendre ses services logistiques d'essais cliniques avec une technologie et une expertise réglementaire à l'appui. Les essais cliniques à domicile sont actuellement le service faisant l'objet de la croissance la plus rapide dans le portefeuille de Marken et sont en accord avec la tendance du secteur vers la primauté du patient. Depuis l'établissement du programme DTP en 2012, Marken gère le plus grand portefeuille d'essais DTP actifs du secteur, y compris des essais mondiaux portant sur plus de 15 000 patients. Marken soutient actuellement des services Direct to Patient engageant plus de 1600 sites expérimentaux dans 45 pays du monde.

Le nouveau White Book Industry Guide détaille comment les services d'essais Direct to Patient doivent être mis en place pour assurer leur conformité aux normes industrielles et réglementaires. Les services offerts couvrent la fourniture du matériel d'essais cliniques directement au domicile du patient, la récupération à domicile et la livraison de spécimens biologiques, la protection des données et le retour du matériel d'essai clinique inutilisé ou périmé. La société offre également des services de soins infirmiers généraux à domicile par l'entremise de ses partenaires.

Wes Wheeler, président-directeur général de Marken, a commenté en ces termes, « Nous sommes heureux d'offrir notre White Book Industry Guide qui tire parti de l'expérience que nous avons acquise dans les nombreux essais Direct to Patient que nous avons gérés avec succès pour nos clients. Notre guide accroît la visibilité des exigences locales et nous permet d'aider nos clients quand il s'agit d'établir de nouveaux protocoles pour les essais à domicile. Nous sommes très fiers d'avoir été nommés partenaire privilégié pour des clients regroupant des sociétés pharmaceutiques commanditaires de premier plan, des organisations de recherche clinique, des organisations de fabrication contractuelle et des laboratoires centraux. »

Pour demander une copie du guide sectoriel Direct to Patient de Marken, veuillez envoyer un courriel à : info@marken.com.

À propos de Marken

Marken est une filiale en propriété exclusive d'UPS. Marken est la seule organisation de chaîne logistique centré sur le patient, entièrement dédiée aux industries pharmaceutiques et des sciences de la vie. Marken maintient la position de leader pour les services Direct to Patient et les expéditions d'échantillons biologiques, et offre un réseau de dépôt de pointe conforme GM Pet des plateformes logistiques dans 45 emplacements à l'échelle mondiale pour le stockage et la distribution de matériel d'essai clinique Les plus de 730 collaborateurs de Marken gèrent 50 000 expéditions de médicaments et de produits biologiques tous les mois, à toutes les plages de température, dans plus de 150 pays. Des services supplémentaires, tels que la production de kits biologiques, le sourçage, le stockage et la distribution de matériel auxiliaire, la vérification et les qualifications des voies d'expédition, ainsi que les BPD, les conseils en matière de réglementation et de conformité, font que Marken occupe une position unique dans l'industrie pharmaceutique et logistique.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/128173/marken_new_website_logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 juin 2017 à 06:00 et diffusé par :