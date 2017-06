Arjuna s'apprête à tripler sa capacité de production de BCM-95







Arjuna a terminé la construction d'une nouvelle usine de curcuma

Arjuna Natural Extracts Ltd. annonce la finalisation d'une nouvelle installation à la pointe de la technologie à Coimbatore, en Inde, pour la fabrication de son extrait de curcuma de marque BCM-95®. Cela triplera la capacité de production de curcumine, maximisant l'efficacité et le rendement, tout en réduisant fortement le gaspillage.

Le marché de la curcumine a été estimé à 35,7 millions USD en 2014, et devrait atteindre les 84,3 millions USD d'ici 2022. Cela reflète une expansion à un taux de croissance global annuel de 11,6 % entre 2015 et 2022, selon Research and Markets. Les compléments alimentaires ont représenté une part majeure du marché mondial de la curcumine. Les propriétés bénéfiques de la curcumine ont conduit à une demande élevée de la part de l'industrie nutraceutique pour la fabrication de compléments alimentaires et à base de plantes.

Arjuna a démarré la construction de sa nouvelle usine d'extrait de curcuma il y a 10 mois, et la production commerciale commencera début juin.

« Les acheteurs d'extraits de curcumine ont désormais bien conscience d'une possible contamination des formulations d'extraits de curcuma », a déclaré P. J. Kunjachan, président et directeur général d'Arjuna. « Ils préfèrent les marques réputées, telles que BCM-95, qui respectent les dispositions les plus strictes qui soient en matière de qualité et des normes élevées de production. La nouvelle usine est [entièrement] automatisée et prête à répondre à la demande croissante en faveur de cet ingrédient bien documenté et extrêmement bon pour la santé. »

Les cultures de curcuma sont généralement prêtes à être récoltées après environ 6 à 9 mois de croissance, selon la variété. À maturité, les feuilles deviennent jaunes, pâlissent puis fanent. Le rendement maximal de rhizome et les rhizomes secs sont obtenus lors de cette phase. Lors de la récolte, les feuilles et racines sont coupées près du sol pour maximiser l'élimination de la matière végétale. Comme chaque rhizome est soigneusement retiré à la main, les champs sont irrigués avant de creuser pour faciliter et accélérer le processus de récolte.

Les rhizomes de curcuma sont ensuite nettoyés et les « doigts » de curcuma sont séparés des rhizomes mères. « Nous travaillons en collaboration avec l'Université agricole Kerala à Thrissur, en Inde afin d'identifier les meilleures procédures d'agriculture viable et la bonne variété de curcuma », partage Benny Antony, titulaire d'un doctorat, co-directeur général d'Arjuna.

La traçabilité de BCM-95 s'étend de la culture au produit fini. Arjuna travaille avec des agriculteurs compétents pouvant récolter l'extrait de curcuma de manière efficace. Le processus de production assure la propreté totale du produit et son innocuité, sans aucune contamination.

Arjuna supervise entièrement la chaîne d'approvisionnement de BCM-95, de la culture de la plante au complément alimentaire sous sa forme définitive, pour fournir un produit pur, propre et sûr. DolCas Biotech LLC, associé d'Arjuna basé aux États-Unis, a récemment reçu le statut GRAS auto-affirmé pour l'extrait de curcuma BCM-95, après un examen complet réalisé par un panel d'experts qualifiés. L'ingrédient pur et hautement puissant peut être utilisé dans les aliments et les compléments alimentaires.

