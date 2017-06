Le cofondateur d'Apple Steve Wozniak s'associe à Sir Richard Branson pour les Talent Unleashed Awards







LONDRES, June 6, 2017 /PRNewswire/ --

Le cofondateur d ' Apple Steve Wozniak et Sir Richard Branson président le jury des Talent Unleashed Awards

Les prix récompensent des leaders technologiques et des start-ups de toute l ' Europe

La grande finale de décembre sera présentée par Steve Wozniak

Talent, entreprise leader de la technologie mondiale et du recrutement numérique, a invité les meilleurs entreprises, start-ups, leaders et entrepreneurs technologiques d'Europe et du monde entier à participer aux Talent Unleashed Awards 2017 (http://www.talentunleashedawards.com).

D'après Richard Earl, fondateur et président exécutif de Talent, le programme Talent Unleashed Awards, qui en est maintenant à sa cinquième année, a été établi pour stimuler et inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs en promouvant des idées audacieuses et des leaders courageux.

« L'innovation fait partie de notre ADN - nous avons lancé ces prix il y a cinq ans pour apporter notre soutien aux idées technologiques les plus brillantes et aux talents d'aujourd'hui, et pour inspirer les entrepreneurs révolutionnaires de demain », a déclaré Richard Earl.

Interrogé sur les Awards, Sir Richard Branson a commenté : « Le secteur des start-ups technologiques va continuer à transformer et perturber l'économie mondiale pour bien des années à venir, mais ce qui importe vraiment, c'est qu'il oeuvre à la création d'un monde meilleur. Nous devons encourager les individus et les organisations talentueux à se montrer plus ambitieux et plus actifs afin de stimuler l'innovation et l'invention, mais aussi apporter plus d'efficacité et de changement dans de nombreux secteurs d'activité. Je suis ravi de faire à nouveau partie du jury des Talent Unleashed Awards en 2017. »

Lors des prix de 2016, le juge mondial Steve Wozniak a exprimé son enthousiasme d'avoir la possibilité d'identifier la nouvelle génération d'entreprises innovantes qui ont un impact positif sur la société.

« Les Talent Unleashed Awards sont là pour représenter les gens qui ont eu des idées, ont lancé une entreprise, et ont créé des produits qui font du bien à la société », a déclaré Steve Wozniak. « J'ai décidé d'être juge de cette compétition, car l'innovation est essentielle dans ma vie - surtout venant de personnes humbles qui ont simplement eu une idée -, et parce que j'aime suivre les bonnes idées. »

L'échéance pour les candidatures est fixée au jeudi 31 août. Les parties intéressées peuvent se proposer ou déposer une candidature en ligne en se rendant à l'adresse http://www.talentunleashedawards.com. Les catégories des Talent Unleashed Awards 2017 sont :

Meilleure idée - à suivre !

Meilleure start-up - impact social ou communautaire

Meilleure start-up - innovation technologique ou numérique

Le plus déstabilisateur - leader technologique ou numérique

Le plus progressiste - leader de l'environnement de travail

Sept lauréats internationaux gagneront le voyage de leur vie à la Silicon Valley, tous frais payés, où ils recevront des visites guidées de certaines des plus grandes entreprises technologiques au monde, et profiteront d'un déjeuner VIP exclusif avec Steve Wozniak.

