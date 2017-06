Kempinski Hotel Corvinus Budapest présente ses dix nouvelles salles







Le Kempinski Hotel Corvinus Budapest a rénové son espace événementiel, faisant de son offre MICE la plus originale et innovante, grâce aux toutes nouvelles fonctionnalités en matière de technologie et de design. Ces modifications augmentent les possibilités en termes de créativité, comme d'espace disponible.

À travers tout l'illustre édifice, la composition de MKV Design suit les principes et le style des espaces publics du rez-de-chaussée.

La grande salle (salles une, deux, trois)

L'entrée de la grande salle est un majestueux hymne à la grandeur, tandis que les exigences opérationnelles sont ingénieusement intégrées au design. Les réglages d'atmosphère sont souples, grâce à une application de projection de lumières pouvant mélanger n'importe quelle nuance, que l'on gère facilement sur iPads. L'éclairage optimal est garanti par plus de 300 points de lumière, complété par des appliques murales de style hongrois spécialement conçues à cet effet et de monumentaux lustres de cristal.

Arrangée avec une cuisinière et un comptoir entièrement opérationnels, La Cuisine offre un espace exclusif pour jouir de la gastronomie la plus moderne, dans le restaurant et le salon.

La proximité du quartier d'affaires permet des services de secrétariat immédiats, tandis que les organisateurs peuvent également installer leur bureau opérationnel de conférence dans les deux salles de réunion (salles quatre et cinq).

Salle six

Les sols sont recouverts de bois et les murs projettent une luminosité d'ambiance, tandis que le plafond est orné de petits projecteurs faisant apparaître un ciel étoilé.

Salle Infinity (salles sept, huit, neuf, dix)

Ces salles ont non seulement été nettement agrandies, mais elles sont désormais éclairées à la lumière du jour. Les logos et les graphismes de la conférence sont conçus sous forme de miroir magique.

L'antichambre répond autant aux fonctions sociales, qu'aux réunions d'affaires, avec deux bureaux d'accueil, un Point information et accueil pour l'enregistrement des délégués.

Les dix salles disposent du réseau audiovisuel le plus moderne, permettant une communication audiovisuelle inter-salle par le biais de câbles à fibres optiques, circulant à la vitesse de la lumière. Les connexions et la communication dans le cadre du réseau d'équipement, sont rendues possibles par des unités de contrôle de classe mondiale. L'ensemble des invités peut profiter de la même expérience audio et visuelle, quel que soit l'endroit où se déroule l'événement.

Stephan Interthal, le directeur général, a déclaré : « L'ouverture des nouvelles salles de conférence n'est pas une réactualisation du design, mais une réorganisation de notre conception des équipements événementiels, en vue d'être à l'avant-garde des exigences en matière de MICE, d'offrir des solutions innovantes aux organisateurs, ainsi qu'aux délégués. C'est également un élément important et intégrant d'un projet à plus long terme, avec la reconstruction du rez-de-chaussée, la création d'un formidable pôle gastronomique, d'un quartier gastronomique au coeur de Budapest, qui aboutira à la rénovation des chambres à partir de 2018. »

