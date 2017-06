Namirial sera présent au Salon CIAB 2017 organisé par la FEBRABAN à São Paulo (Brésil)







Rendez-vous sur le stand E17 de Namirial lors du plus grand événement technologique du secteur bancaire en Amérique latine

Namirial franchit une autre étape dans son processus d'internationalisation. Suite à l'acquisition de Xyzmo, entreprise leader mondial sur le marché de la signature électronique, Namirial va participer, pour la toute première fois, au Salon CIAB 2017, l'événement le plus important du marché latino-américain de la technologie appliquée au marché bancaire, organisé par la FEBRABAN (The Brazilian Banks Federation ou Fédération des banques brésiliennes) et qui aura lieu à São Paulo (Brésil) du 6 au 8 juin 2017.

La participation au Salon CIAB, parallèlement à l'ouverture de sa propre filiale basée à São Paulo, confirme que le marché latino-américain est stratégique pour Namirial.

« Grâce à sa plateforme de signature électronique ultramoderne et dotée de caractéristiques biométriques, nous allons introduire pour la première fois en Amérique latine, notre nouvelle plateforme LiveID & eSignAnyWhere, la première solution omnicanal pour l'accueil et l'intégration des clients 100 % numérique, conçue spécifiquement pour déplacer tout processus de vente ou CRM vers les canaux numériques et permettre la signature de contrats juridiquement contraignants par le biais d'un système de caméras vidéo et de conversation en direct », déclare Gianluca Donnini, Directeur national en Amérique latine pour Namirial.

« Cela fait quelque temps que nous suivons le marché latino-américain », indique Luigi Enrico Tomasini, PDG du Namirial Group, « et nous pensons que l'accueil et l'intégration par le biais de la vidéo peuvent apporter une réponse valable aux problèmes d'identification des clients auxquels sont confrontées les banques numériques chaque fois qu'elle s'engagent auprès d'un client inconnu sur un canal entièrement numérique ».

Namirial occupera le stand E/17 et y accueillera ses partenaires actuels et éventuellement de nouveaux, afin d'ouvrir de nouveaux marchés ou des marchés verticaux et accroître sa présence dans toute l'Amérique latine.

À propos de Namirial

Namirial est une entreprise internationale de logiciels et de services ainsi qu'un prestataire de services de confiance qui offre des services de confiance tels que les signatures électroniques, l'horodatage, les e-mails recommandés, la facturation électronique et l'archivage numérique à plus de 1 million de clients. Namirial, qui emploie plus de 350 personnes, a déjà installé plus de 400 000 exemplaires de son logiciel de signature manuscrite biométrique et traite plusieurs millions de transactions chaque jour.

