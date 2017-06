IAMGOLD signe un accord stratégique avec Sumitomo Metal Mining pour mettre en valeur Côté Gold







Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce la signature d'un accord d'investissement avec Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., une société minière japonaise établie à Tokyo, chef de file mondial dans la mise en valeur et l'exploitation de métaux non-ferreux et sa filiale en propriété exclusive (collectivement appelées « Sumitomo ») , en vertu duquel IAMGOLD formera une coentreprise avec Sumitomo. Sumitomo paiera un total de 195 millions de dollars à IAMGOLD pour acquérir un intérêt indivis de 30 % dans la participation d'IAMGOLD dans le projet Côté Gold en Ontario.

En vertu des conditions de l'accord d'investissement, Sumitomo acquerra, à la clôture, un intérêt indivis de 30 % dans la coentreprise de la participation d'IAMGOLD du projet Côté Gold pour une somme totale de 195 millions de dollars, dont 100 millions de dollars sont payables à la clôture. Les 95 millions de dollars résiduels sont payables selon ce qui, parmi les événements suivants, vient en premier lieu : (i) 18 mois après la clôture, ou (ii) à la date de publication d'une étude de faisabilité relative au projet Côté Gold. La clôture devrait avoir lieu avant la fin du mois.

IAMGOLD sera l'exploitant du projet Côté Gold pendant la mise en valeur et une fois que la mine sera en exploitation. Chaque partie sera responsable de financer sa portion respective de l'investissement, y compris l'investissement de départ et l'investissement de maintien dans le projet Côté Gold.

« Cette transaction revêt une grande importance pour IAMGOLD puisqu'elle confirme la valeur intrinsèque du projet Côté Gold. Cela permettra de faire passer le projet à l'étape de la mise en valeur et viendra aussi diversifier considérablement le profil de production de la Société du fait de la production future provenant des exploitations canadiennes, a déclaré Steve Letwin, président et chef de la direction d'IAMGOLD. Après une longue vérification au préalable effectuée par les deux parties, l'établissement d'une confiance et d'un respect mutuels et l'harmonisation des priorités stratégiques sont venus solidifier les liens d'affaires. En plus de se doter de la capacité financière de mettre en valeur le projet Côté Gold, IAMGOLD s'associe à un partenaire possédant une expertise en développement des affaires et une expertise technique avec lequel elle peut travailler à explorer de nouvelles possibilités. »

IAMGOLD a entamé des discussions d'un partenariat stratégique possible avec Sumitomo en août 2016. Depuis lors, de nombreux échanges ont eu lieu entre les deux sociétés, comportant de multiples visites au site de Côté Gold par la haute direction et les équipes techniques de Sumitomo. Pendant la période de vérification préalable, IAMGOLD a visité la mine d'or Hishikari à Isa (Kagoshima) et Steve Letwin et Don Charter, président du conseil d'administration d'IAMGOLD, ont passé du temps à Tokyo avec le président de Sumitomo, M. Yoshiaki Nakazato.

La grande expertise de Sumitomo dans la construction et l'exploitation de mines et viendra s'ajouter à celle d'IAMGOLD qui a fait ses preuves dans ces domaines. De plus, IAMGOLD profitera de l'accès conféré par Sumitomo aux fournisseurs japonais dans l'industrie minière, et qui viendra, au besoin, compléter les réseaux de fournisseurs existants en Ontario. Les deux sociétés, qui possèdent toutes les deux de fortes compétences en développement des affaires et la portée nécessaire, partagent l'intérêt commun de rechercher d'autres occasions au-delà de Côté Gold, appuyant ainsi l'objectif d'IAMGOLD d'accroître son éventail de production.

À la clôture de la transaction, IAMGOLD et Sumitomo créeront une coentreprise non constituée en personne morale portant sur le projet Côté Gold et signeront un accord définitif de coentreprise. Immédiatement après la clôture, IAMGOLD détiendra une part représentant 70 % et Sumitomo une part représentant de 30 % en vertu de l'accord de coentreprise.

IAMGOLD et Sumitomo superviseront les activités du projet Côté Gold par l'entremise d'un comité de supervision formé de six représentants, dont quatre d'IAMGOLD et deux de Sumitomo et la prise de décision sera proportionnelle à la part de chaque société. La Société demeure résolue à faire avancer Côté Gold en coordination avec le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, les municipalités du nord et les collectivités locales, en particulier avec ses partenaires des communautés autochtones à qui appartient le territoire sur lequel le projet sera construit et exploité.

L'accord d'investissement en vertu duquel Sumitomo effectuera l'investissement initial comprend les conditions, les représentations, les garanties et les indemnités d'usage associées à ce genre de transactions. La clôture de cette transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles, mais n'est assujettie à aucune condition financière ou approbation réglementaire.

Dans le cadre de cette transaction, RCI Capital a agi à titre de conseiller financier et l'instigateur du côté acheteur au nom d'IAMGOLD et Fasken Martineau a agi à titre de conseiller juridique d'IAMGOLD. DLA Piper (Canada) a agi comme conseiller juridique de Sumitomo.

Au sujet de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. est une société japonaise ayant un chiffre d'affaires d'environ 7,3 milliards de dollars pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2017. Sumitomo se concentre essentiellement sur la mise en valeur et l'exploitation de métaux non-ferreux et produit et commercialise du cuivre, de l'or, du nickel et autres métaux précieux. Sumitomo Metal Mining est inscrite à la bourse de Tokyo (5713).

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de développement et d'exploration. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

TÉLÉCONFÉRENCE

Une téléconférence aura lieu le mardi 6 juin 2017 à 8 h 30 (HAE) au cours de laquelle la direction discutera de la transaction IAMGOLD-Sumitomo et des principaux résultats de l'étude de préfaisabilité de Côté Gold. Une webdiffusion de la téléconférence sera disponible sur le site Web d'IAMGOLD à l'adresse : www.iamgold.com.

Renseignements au sujet de la téléconférence : Nº sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-4610 ou 1 604 638-5340.

L'enregistrement de l'appel sera disponible pendant un mois après la téléconférence en composant : Nº sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-6413 ou 1 604 638-9010, mot de passe : 1490#.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en immobilisations et de prospection et les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « devoir », « continuer », « s'attendre à », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité de respecter toutes les conditions requise pour la clôture, l'incapacité d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Veuillez noter :

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web du groupe CNW à www.newswire.ca . Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com/.

SOURCE IAMGOLD Corporation

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 22:05 et diffusé par :