Franklin Templeton annonce des changements à la cote de risque de certains fonds







TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ - La Société de Placements Franklin Templeton au Canada a annoncé aujourd'hui des changements aux cotes de risque du Fonds de sociétés à grande capitalisation canadiennes Franklin Templeton, Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin et Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin. Ces changements, indiqués dans le tableau ci-dessous, se refléteront dans le renouvellement annuel du prospectus simplifié du fonds, qui devrait être déposé le 6 juin 2017.







FONDS COTE DE RISQUE

en 2016 COTE DE RISQUE

en 2017 Fonds de sociétés à grande capitalisation canadiennes Franklin Templeton Moyen Faible à moyen Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin Faible à moyen Faible Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin Moyen Faible à moyen

Méthodologie

Un résumé de la méthodologie utilisée par Franklin Templeton en vue d'établir la cote de risque de chaque fonds commun de placement de Franklin Templeton se trouve dans le prospectus simplifié, accessible à l'adresse franklintempleton.ca. La méthodologie est aussi offerte en composant le 1 800 387-0830 ou en envoyant un courriel à l'adresse service@franklintempleton.ca.

La cote de risque de chaque fonds est évaluée au moins une fois l'an, de même que lorsqu'un fonds fait l'objet d'un changement important. Ces changements découlent d'une évaluation annuelle. Aucun changement important n'a été apporté aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion de ces fonds.

Placements Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Société de Placements Franklin Templeton au Canada) est une filiale canadienne de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements d'envergure mondiale exerçant ses activités sous le nom de Placements Franklin Templeton, qui fournit des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions personnalisées. La société compte plus de 650 professionnels en placement qui sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. La société a son siège social en Californie et compte des bureaux dans plus de 30 pays et 70 ans d'expérience en placement. Au 30 avril 2017, son actif géré s'élevait à environ 741 G$ US, soit 1011 G$ CA.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca ou communiquer avec Franklin Templeton à l'aide de Twitter (@FTI_Canada) et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

