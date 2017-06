Xehar lance la compétition #AConfidentYou pour sa ligne mode Curvy destinée aux femmes tout en courbes







La société de technologie de mode cherche des influenceurs sur les médias sociaux pour diffuser une image corporelle positive par un concours.

PLAYA VISTA, Californie, 5 juin 2017 /CNW/ -- Xehar, une société de mode tournée vers l'avenir qui offrent des vêtements de style personnalisé pour les grandes tailles, annonce le lancement de sa compétition internationale pour sa ligne mode Curvy destinée aux femmes tout en courbes. Rassemblant 20 influenceurs des quatre coins du globe, Xehar débute sa nouvelle campagne pour promouvoir la confiance chez les femmes par des collections mode inspirantes. Les participants courent la chance de voir leur propre ligne de vêtements mode prendre vie sous la marque Xehar. La personne gagnante sera annoncée en juillet 2017.

« Nous voyons trop souvent des modèles de taille mince qui sont utilisées pour vendre des vêtements à des femmes se trouvant dans une tranche démographique de taille forte », souligne Hadari Oshri, fondatrice et chef de la direction de Xehar. « Nous sommes impatients de trouver de nouvelles voix et de nouveaux visages de femmes authentiques, passionnées par la mode et qui aiment leur corps et leurs courbes.

Le personnel de Xehar ne fait pas que vendre des vêtements : il traite sa clientèle avec grand coeur pour tisser des liens qui créent une véritable communauté. En conseillant ses clientes et en partageant leurs expériences de vie, Xehar s'attaque aux défis auxquels font face de nombreuses femmes modernes qui ont une faible estime de soi, qui ont honte de leur corps et qui sont victimes d'intimidation.

La gamme de vêtements de Xehar compte des créations de style professionnel, décontracté, actif, des tenues de soirée, des chaussures et des accessoires. La gamme Curvy de Xehar, maintenant offerte à Walmart, offre une sélection de vêtements modernes de grande qualité soigneusement confectionnés qui donnent une apparence stylisée et confiante aux femmes de taille forte de la génération du millénaire.

« La plupart des vêtements mode que l'on trouve en ligne et dans les magasins s'adressent aux femmes minces », déclare Amanda Collins, modèle pour Xehar. « C'est un gros problème qui s'avère désastreux pour celles dont le corps n'incarne pas la "perfection" stéréotypée. »

Toute personne souhaitant prendre part au concours #AConfidentYou de la gamme de vêtements Curvy peut s'inscrire à l'adresse www.xehar.com/community.

À propos de Xehar : Xehar est une société de technologie de mode fondée par un esprit rebelle dans un dessein noble, c'est-à-dire offrir des vêtements griffés à des prix révolutionnaires en utilisant la technologie et les applications mobiles pour faciliter les décisions d'achat tout en favorisant la confiance chez les femmes par l'entremise de collections mode inspirantes. Xehar est formée de deux divisions principales, un magasin en ligne appelé Xehar Marketplace, et une application mobile nommée Xehar. La société sert aussi de solution ultime pour les systèmes d'inventaire de vêtements. Apprenez-en plus à xehar.com

