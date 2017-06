Le contenu AMP à chargement rapide de Google génère 35 % d'engagement de plus que le contenu web mobile







NEW YORK, État de New York--(Marketwired - 5 juin 2017) - Chartbeat , la plus grande plateforme de veille de contenu pour les éditeurs, a publié aujourd'hui une étude de recherche inédite dans le secteur, quantifiant l'impact des expériences mobiles à haute vitesse proposées sur Internet par le projet Accelerated Mobile Pages (AMP) de Google et Facebook Instant Articles (FIA). Chartbeat a évalué les comportements de l'audience mobile et les interactions avec le contenu sur AMP et FIA de juin 2016 à mai 2017 à travers plus de 360 sites, et ses conclusions sont claires : la vitesse joue un rôle important et entraîne un engagement plus profond avec le contenu.

Même si les lecteurs attendent une expérience transparente à travers les écrans, les pages mobiles à chargement lent et un écosystème de technologie mobile fragmenté génèrent des problèmes d'engagement pour les éditeurs. Les solutions AMP et FIA ont été lancées en 2016 dans le but d'améliorer l'expérience mobile des consommateurs affectés par des pages web surchargées. AMP et FIA permettent toutes les deux aux sociétés de média de publier des versions simplifiées à chargement rapide de leurs articles et de tester de nouvelles stratégies de monétisation, des aspects de plus en plus importants puisque plus de 50 % du trafic des éditeurs est aujourd'hui mobile.

Chartbeat a évalué la première année d'interactions de l'audience avec le contenu AMP et FIA sur des sites utilisant activement les intégrations de plateforme de Chartbeat, afin de déterminer dans quelle mesure ces expériences mobiles à haute vitesse sont efficaces, ainsi que la manière dont les éditeurs en bénéficient.

En étudiant le trafic généré par des articles sur AMP et FIA vers les sites des éditeurs, Chartbeat a tiré les conclusions suivantes :

Un éditeur ordinaire qui a mis en oeuvre AMP enregistre désormais environ 16 % de son trafic mobile sur du contenu AMP, comparativement à environ 14,8 % pour les utilisateurs de Facebook Instant Articles.

Les deux formats recueillent une part à peu près égale de trafic mobile

Environ 3 fois plus d'articles par jour sont consommés sur AMP par rapport à FIA. Cela reflète ce que nous voyons généralement sur les moteurs de recherche en comparaison avec les réseaux sociaux, et tient du fait que les articles ont une durée de vie plus longue sur les moteurs de recherche. Inversement, moins d'articles sont consommés sur FIA, mais ces derniers ont tendance à générer davantage de trafic.

Concernant l'engagement et l'expérience des utilisateurs, Chartbeat a tiré les conclusions suivantes :

Les formats AMP et FIA sont tous deux beaucoup plus rapides que le web mobile, avec AMP affichant des temps de chargement environ quatre fois plus rapide que l'expérience sur site mobile standard, et Instant Articles offrant un temps de chargement encore plus rapide.

Chez les lecteurs interagissant avec du contenu AMP, la durée de l'engagement est 35 % supérieure par rapport au contenu web mobile standard.

En moyenne, les lecteurs mobiles standard sont engagés pendant 31,5 secondes, comparativement à 35,6 secondes sur les moteurs de recherche mobile. Cependant, les lecteurs AMP sont engagés pendant 48,2 secondes.

Cette durée d'engagement beaucoup plus longue suggère qu'une expérience mobile plus rapide joue un rôle extrêmement important pour attirer et conserver l'attention. D'après les études de cas de Chartbeat, un engagement plus long se traduit par de nombreux résultats percutants, comme des niveaux accrus de visibilité et de fidélité, ainsi qu'une croissance de l'audience à long terme. De nombreux défis persistent, mais ces résultats signalent jusqu'à présent un fort potentiel à venir pour les expériences mobiles à haute vitesse.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle étude de Chartbeat, téléchargez le rapport complet ici.

À PROPOS DE CHARTBEAT

Chartbeat, la plateforme de veille de contenu pour les éditeurs, fournit aux créateurs de contenu des données cruciales en temps réel, à travers les plateformes de bureau, sociales et mobiles, dans le but de convertir les visiteurs en une audience fidèle. C'est pour cette raison que notre logiciel va au-delà des clics et des pages vues, de sorte que les créateurs de contenu puissent comprend ce qui, au sein de leur contenu, assure l'engagement de leur audience. Travaillant en partenariat avec plus de 50 000 sites à travers plus de 60 pays, le logiciel et les outils de première ligne de Chartbeat aident les plus grandes sociétés de média au monde à comprendre, mesurer et valoriser l'attention générée par leur contenu.

