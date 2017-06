Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre Catherine McKenna accueillent la délégation de l'ONU au Canada à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement







NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 5 juin 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le premier ministre, Justin Trudeau, et la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, ont accueilli au Canada les représentants du Programme des Nations Unies pour l'environnement.

Le premier ministre et la ministre de l'Environnement et du Changement climatique ont affirmé l'engagement du Canada à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et promouvoir une croissance économique propre.

Le thème de la Journée mondiale de l'environnement 2017 est « Rapprocher les gens de la nature ».

Les personnes présentes étaient :

Le très honorable Justin Trudeau , premier ministre du Canada ;

, premier ministre du ; L'honorable Catherine McKenna , ministre de l'Environnement et du Changement climatique;

, ministre de l'Environnement et du Changement climatique; Erik Solheim , directeur exécutif, Programme des Nations Unies pour l'environnement.

