Confirmation.com renforce son équipe de vente internationale en Europe et en Amérique du Sud







BRENTWOOD, Tennessee, 6 juin 2017 /PRNewswire/ -- Confirmation.com, le principal fournisseur de solutions de confirmation d'audit en ligne, a annoncé aujourd'hui le renforcement de son équipe de vente internationale, avec trois nouveaux gestionnaires en Europe et en Amérique du Sud.

L'équipe de vente de Confirmation.com accueillera, pour soutenir sa croissance mondiale, Khalid Ramdani au poste de gestionnaire des comptes pour la région France, Fernando Lopez-Fando au poste de gestionnaire des comptes pour la région Espagne, et Felipe Lima au poste de directeur des ventes en Amérique du Sud.

« Fernando et Khalid intègrent tous deux Confirmation.com avec une connaissance profonde des industries bancaires et comptables. Chaque membre de notre équipe de vente a pour mission de garantir la croissance continue de Confirmation.com dans leurs régions respectives, en tirant parti de la demande mondiale croissante pour nos solutions de confirmation d'audit en ligne », a expliqué Dave Malone, président de Confirmation.com International.

Confirmation.com s'efforce d'attirer les meilleurs talents des secteurs commerciaux, bancaires et comptables pour renforcer sa position en tant que premier fournisseur mondial de solutions de confirmation d'audit en ligne.

« Nous sommes encouragés par la croissance actuelle et les perspectives d'avenir en Amérique du Sud. Felipe occupe un rôle essentiel au sein de notre organisation, et continuera à recruter énergiquement des gestionnaires de comptes en Amérique du Sud afin de servir au mieux notre clientèle croissante », a expliqué Mark Portanova, vice-président des ventes pour les Amériques.

« Compte tenu de notre présence croissante à l'échelle mondiale, il nous est apparu nécessaire d'embaucher des membres supplémentaires au sein de notre équipe pour répondre à la demande continue de la part des cabinets comptables, des banques et des cabinets juridiques internationaux. Nous sommes ravis de continuer à renforcer notre équipe de vente, avec ces personnes talentueuses qui ont fait leurs preuves », a déclaré Chris Schellhorn, PDG de Confirmation.com.

Pour en savoir plus, veuillez consulter https://fr.confirmation.com/.

À propos de Confirmation.com

Confirmation.com est le premier fournisseur mondial de solutions de confirmation d'audit en ligne. Aujourd'hui, 14 000 entreprises d'audit vérifient plus de 1 000 milliards de dollars chaque année pour 400 000 clients dans le monde. Confirmation.com est utilisé dans plus de 160 pays par les banques, les sociétés et les cabinets juridiques pour répondre aux demandes de confirmation d'audit. Confirmation.com possède des bureaux en Europe, en Inde, au Japon et en Amérique du Nord, et un réseau de partenaires revendeurs Confirmations Asia Pacific couvrant la région Asie-Pacifique, CQS Technology Holdings couvrant l'Afrique subsaharienne, et Global International Management, LLC dans les Antilles néerlandaises et le Suriname. Pour plus d'informations, veuillez consulter Confirmation.com.

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 19:00 et diffusé par :