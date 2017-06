Et un autre gros lot gagné au Québec! - Une femme de l'Estrie met la main sur 55 000 000 $ grâce au Lotto Max







MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Mme Ann-Marie Francis, de l'Estrie, est l'heureuse détentrice du billet gagnant de 55 millions de dollars, soit le gros lot du Lotto Max du 2 juin. Il s'agit du quatrième gros lot gagné au Québec à cette loterie depuis le début de l'année 2017.

Mme Francis a reçu son chèque lors d'une rencontre avec les médias tenue à l'hôtel Delta Montréal.

En bref Loterie : Lotto Max

Lot remporté : 55 000 000 $

Catégorie : gros lot

Chances de remporter le gros lot : 1 sur 28 633 528 avec 1 participation

Date du tirage : 2 juin 2017

Lieu de résidence de la gagnante : Estrie

Détaillant vendeur : Provigo (169, rue Queen, Sherbrooke)

Ce détaillant recevra un lot de 550 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Centre de réclamation : siège social de Loto-Québec, Montréal

C'est dès le lendemain du tirage, soit le 3 juin, que M me Francis a réalisé qu'elle était l'heureuse gagnante du gros lot du Lotto Max et qu'elle était désormais multimillionnaire!

M me Francis dit avoir vérifié au moins « 1 000 fois » son billet avant d'annoncer la nouvelle à son mari, qui nettoyait la piscine. « Je ne le croyais pas! » a mentionné la gagnante.

En raison de l'ampleur du gros lot, M me Francis explique qu'avant de communiquer avec Loto-Québec, elle a consulté les modalités afin de répondre à ses questionnements puisqu'elle était très fébrile.

Un début d'année record à la loterie

Au tirage du 6 janvier, un groupe de 28 résidents de la Montérégie et du Centre-du-Québec ont été les premiers à mettre la main sur le gros lot de 60 M$ du Lotto Max.

Un gros lot de 60 M$ a été remporté pour la deuxième fois au Québec, au tirage du Lotto Max du 10 février. Un couple du Saguenay-Lac-Saint-Jean a partagé son gain avec ses proches.

Le 24 avril, c'est un couple de Montréal qui s'est enrichi grâce au gros lot de 55 M$ du Lotto Max, au tirage du 21 avril. Ils ont été les troisièmes de l'année à remporter un gros lot au Québec.

Les Québécois ont eu la main chanceuse à la loterie depuis le début de 2017. En effet, du 1 er janvier au 5 juin, Loto-Québec a versé 64 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 83 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie! et Grande Vie ont permis à 15 chanceux de mettre la main sur une rente à vie ou un montant forfaitaire.

janvier au 5 juin, Loto-Québec a versé 64 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 83 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie! et Grande Vie ont permis à 15 chanceux de mettre la main sur une rente à vie ou un montant forfaitaire. Dans tous les cas, il s'agit de records dans l'histoire de Loto-Québec.

