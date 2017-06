La gare de triage d'Outremont - L'empreinte d'une mémoire - Circuit historique en compagnie de Dinu Bumbaru le 17 juin - Projet de quartier du 375e de la Société d'histoire d'Outremont







MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Intimement lié aux activités de l'ancienne gare de triage du Canadien Pacifique, un quartier d'Outremont sera le sujet d'une visite commentée par le directeur des politiques d'Héritage Montréal, M. Dinu Bumbaru qui fera découvrir aux participants le 17 juin prochain, la grande et la petite histoire de toute une communauté.

Résident du quartier nord d'Outremont depuis 1964, Dinu Bumbaru mènera les participants aux abords de l'ancienne gare de triage pour une promenade sur le thème du patrimoine architectural - domestique, industriel et civique. Né de l'installation en 1891 du triage ferroviaire du Canadien Pacifique, composante d'un réseau continental, ce quartier ouvrier constitue, après le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et ses grands domaines, le second noyau historique d'Outremont.

Inscription obligatoire

Le circuit historique, qui aura lieu beau temps, mauvais temps, débutera le samedi 17 juin à 14 h et se terminera vers 16 h. Les personnes doivent s'inscrire en laissant leurs coordonnées à info@histoireoutremont.org ou par téléphone au 514 271-0959. Le rassemblement aura lieu au métro Outremont à 13 h 45, le jour de la visite commentée. À noter que ce circuit sera repris à la fin août à une date qui sera confirmée ultérieurement.

Exposition estivale

Une exposition sur le thème de la gare de triage sera présentée du 13 juillet au 13 août à la Galerie d'art d'Outremont. Grâce à des photographies et autres documents, elle retracera l'impact de la gare de triage sur le vécu des citoyens au fil du temps. Le projet La gare de triage d'Outremont - L'empreinte d'une mémoire est réalisé par la Société d'Histoire d'Outremont.

