Le projet Reach for Success reçoit un financement du gouvernement du Canada

Les jeunes qui rencontrent des obstacles à l'emploi se voient offrir un perfectionnement de leurs compétences professionnelles et des occasions d'emploi.

GODERICH, ON, le 5 juin 2017 /CNW/ - Lorsque les jeunes les plus vulnérables du Canada obtiennent le support dont ils ont besoin pour trouver et conserver un bon emploi, cela stimule la croissance de notre classe moyenne et la prospérité de notre économie. Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, Rodger Cuzner, a annoncé que le gouvernement du Canada investira dans le conseil scolaire de district d'Avon Maitland pour aider 110 jeunes à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir leur transition vers le marché du travail ou retourner à l'école et à surmonter les autres obstacles auxquels ils sont confrontés pour trouver un emploi. Le projet se déroulera à Clinton et à Seaforth en Ontario.

Le gouvernement du Canada accordera environ 925?027 $ en financement pour ce projet dans le cadre du programme Connexion compétences, qui appui des projets offrant une expérience de travail pratique, de l'aide à la recherche d'emploi et des ressources de perfectionnement professionnel aux jeunes qui rencontrent des obstacles à l'emploi, y compris les jeunes autochtones, les jeunes femmes vulnérables et les membres d'une minorité visible.

M. Cuzner en a fait l'annonce au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu.

Citations

« Les projets comme Reach for Success aideront certains des jeunes les plus vulnérables à obtenir les compétences dont ils ont besoin pour trouver un bon emploi et se bâtir un avenir meilleur. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui appuie des projets importants comme celui-ci. »

- Rodger Cuzner, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Notre projet Reach for Success continu de constituer un outil important dans nos efforts pour venir en aide aux jeunes de Huron County afin qu'ils acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour trouver un emploi et améliorer leurs possibilités d'emploi. Le programme encourage un type d'apprentissage différent qui renforce l'employabilité et qui soutient les participants à mesure qu'ils avancent vers une carrière, et ce, tout en contribuant au marché du travail local. »

- Megan Miller, responsable du projet Reach for Success pour le Centre for Employment and Learning de Clinton

Les faits en bref

Chaque année, le gouvernement investi plus de 330 millions de dollars dans la Stratégie emploi jeunesse pour aider des jeunes à acquérir les compétences, les habiletés et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour trouver et conserver un bon emploi.

Le financement total de la Stratégie a été augmenté de 278 millions de dollars en 2016-2017, ce qui représente le plus grand investissement depuis son lancement en 1997.

Le budget de 2017 a annoncé un financement additionnel de 395,5 millions de dollars sur trois ans pour la Stratégie à compter de 2017-2018.

Liens connexes

Document d'information : Programme Connexion compétences

SOURCE Emploi et Développement social Canada

