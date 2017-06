Bal Tel-jeunes : un montant amassé à couper le souffle !







MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW/ - Le Bal Tel-jeunes 2017 tenu le 2 juin a permis d'amasser 91 000 $ au profit de la Fondation Tel-jeunes! Organisé par les jeunes et pour les jeunes, l'événement a réuni plus de 600 professionnels à La Scena sous le signe du réseautage, de la philanthropie et de la fête.

Alors que la première édition du Bal Tel-jeunes Jetset, connut un succès digne de l'âge d'or de l'aviation, la seconde transporta ses convives dans un voyage inoubliable à bord du célèbre Orient Express. Pour sa troisième édition, l'événement a entraîné ses convives dans les profondeurs sous-marines, à Vingt mille lieues sous les mers. Nul besoin de retenir sa respiration : les traiteurs présents et l'encan silencieux comprenant plus de 40 lots suffisaient à couper le souffle des invités.

Un partenaire fidèle

Pour la troisième année consécutive, le Bal Tel-jeunes était présenté par PwC Canada. Partenaire en titre de l'événement, PwC Canada fait la fierté des organisateurs de l'événement et rayonne en encourageant la relève montréalaise et la philanthropie québécoise. « C'est la Fondation Tel-jeunes, une cause à leur image venant directement en aide aux jeunes en difficulté, que notre relève dynamique a choisi de soutenir par leur participation à cette troisième édition du Bal Tel-jeunes. PwC Canada est fier de contribuer à l'essor de cet événement déjà devenu symbole de mobilisation favorisant le bien-être de la collectivité », mentionne Sonia Boisvert, associée chez PwC Canada.

Présences à souligner

En plus d'avoir été soutenue par de précieux partenaires, la Fondation Tel-jeunes est fière d'avoir compté parmi ses invités quelques personnalités de renom qui ont fait rayonner l'événement : Geneviève Pettersen (auteure, scénariste et chroniqueuse), Patrick Côté (athlète professionnel d'arts martiaux mixtes), Jay Du Temple (comédien et humoriste) et Sarah-Jeanne Labrosse, porte-parole de Tel-jeunes.

À propos du Bal Tel-jeunes

Le Bal Tel-jeunes est l'initiative d'un comité de 25 jeunes issus de tous les horizons professionnels. Depuis sa création en 2015, l'événement a permis d'amasser 159 000 $ au profit de la Fondation Tel-jeunes qui assure la pérennité de Tel-jeunes et de LigneParents. Ces services offrent aux jeunes et aux parents l'accès à un service professionnel d'aide et de soutien, gratuit et confidentiel, et ce, 24 h par jour, 7 jours par semaine, partout au Québec.

À propos de PwC Canada

PwC aide les organisations et les particuliers à créer la valeur qu'ils recherchent. Plus de 6?700 associés et employés s'emploient à fournir à une vaste clientèle des services de qualité en matière de certification, de fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial PwC qui compte plus de 223?000 employés dans 157 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/ca/fr.

