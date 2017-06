AVIS - Le CN diffusera sur le Web les présentations de la journée des investisseurs 2017 le 14 juin







MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW/ - Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) a annoncé aujourd'hui qu'il diffusera sur le Web les présentations de la journée des investisseurs qui se déroulera le 14 juin 2017.

On pourra accéder à la diffusion Web en direct et aux diapositives des conférenciers sur le site Web du CN, à l'adresse www.cn.ca/investisseurs. Les diapositives seront disponibles à 7 h 15, heure de l'Est, le 14 juin.

L'équipe de la haute direction donnera une série d'exposés sur le programme stratégique du CN.

ORDRE DU JOUR (heure de l'Est)

14 juin

8 h - 8 h 45 - Luc Jobin, président-directeur général

8 h 45 - 9 h 45 - J.-J. Ruest, vice-président exécutif et chef du marketing

9 h 45 - 10 h 15 - Pause

10 h 15 - 11 h - Mike Cory, vice-président exécutif et chef de l'exploitation

11 h - 11 h 45 - Ghislain Houle, vice-président exécutif et chef de la direction financière

11 h 45 - 12 h - Récapitulation par Luc Jobin

13 h - 14 h - Période de questions

Véritable pilier de l'économie, le CN compte sur une équipe d'environ 25 000 cheminots qui transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

