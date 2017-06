Le système de paiement mobile QuickPass QR code d'UnionPay fait son arrivée à Hong Kong et Singapour







SHANGHAI, le 5 juin 2017 /CNW/ - À la suite du lancement du système de paiement mobile QuickPass QR code d'UnionPay le 27 mai dernier, dans la Chine continentale, UnionPay International a annoncé aujourd'hui que ce service sera dorénavant offert à Hong Kong et Singapour. Les premiers commerçants qui offriront ce nouveau service sont situés dans trois magasins Colourmix de Causeway Bay, à Hong Kong et deux magasins BreadTalk de VivoCity et Marina Bay Financial Centre, à Singapour. Par la suite, le système de paiement mobile QuickPass QR code d'UnionPay sera introduit dans des endroits de prédilection des touristes chinois, y compris la Thaïlande, l'Indonésie et l'Australie.

Le système mobile QuickPass appuie le paiement sans contact NFC à l'aide de cartes à puce UnionPay, téléphones intelligents et appareils portables. À l'extérieur de la Chine continentale, le système mobile QuickPass est maintenant accepté par environ 500 000 terminaux PDV à Hong Kong, Macau, Taiwan, Singapour, Malaisie, Australie, Canada, Russie, UAE, etc. Les clients peuvent payer facilement en tapant leur téléphone mobile. Le nouveau système de paiement QR code est un ajout important au paiement NFC.

« Nous accélérons le lancement de différents produits et services mobiles QuickPass à l'extérieur de la Chine continentale de sorte que nous puissions offrir des options de paiement plus rapides, pratiques et sécuritaires à nos clients", déclare Cai Jianbo, PDG d'UnionPay International. « Nous avons choisi de lancer le système de paiement UnionPay QR code tout d'abord auprès de commerçants fréquentés de façon quotidienne afin de répondre aux besoins des touristes en matière de paiement, suite au changement des préférences des touristes chinois qui délaissent les voyages en groupes pour les voyages indépendants. Je crois que dans un avenir rapproché les clients à l'extérieur de la Chine continentale seront également en mesure de profiter de ce service de paiement QR code plus facile et sécuritaire. »

Maintenant, le service lancé à Hong Kong et Singapour est le système Consumer Presented QR Code. Les détenteurs de carte peuvent ajouter leurs cartes UnionPay à l'application « UnionPay Wallet », appuyer sur « Payment Code » et choisir « Overseas Payment Code » afin de générer un QR code, pour ensuite le faire lire optiquement par le préposé à la caisse afin de compléter le paiement. À Hong Kong, le service appuie la combinaison de code de paiement et de code de coupon électronique. Les clients qui utilisent la plateforme de marketing transfrontalier d'UnionPay, u·plan, peuvent obtenir un code de coupon électronique de la zone u·plan de l'application « UnionPay Wallet », et le faire lire optiquement par le commerçant afin de profiter d'un rabais sur leurs paiements.

Par comparaison avec d'autres produits de paiement QR code, le système de paiement mobile QuickPass QR code d'UnionPay comporte trois principales caractéristiques : tout d'abord, l'interopérabilité mondiale. En deuxième lieu, ce mode de paiement est plus sécuritaire car il fait appel à la technologie de segmentation en unités. Troisièmement, il procure des services complets incluant un mécanisme de rémunération à risque.

