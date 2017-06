Clementia tiendra un colloque lors de la 8e International Conference on Children's Bone Health







MONTRÉAL, 5 juin 2017 /CNW/ - Clementia Pharmaceuticals, Inc. annonce aujourd'hui qu'elle tiendra un colloque intitulé « Novel Perspectives in Two Rare Bone Disorders » le lundi 12 juin 2017 lors de la 8e International Conference on Children's Bone Health (ICCBH) de Würzburg, en Allemagne. La séance, qui sera animée par la Dre Geneviève Baujat de l'Institut Imagine, Hôpital Necker (AP-HP) de Paris, en France, fournira une mise à jour sur la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) et l'ostéochondrome multiple (OM), deux affections osseuses rares sur lesquelles Clementia mène des études cliniques pour le palovarotene, son composé de premier plan.

« Nous continuons à travailler avec les patients, les chercheurs et les organismes de réglementation appropriés pour entreprendre les inscriptions à l'essai de phase 3 de notre programme principal sur la FOP », déclare Clarissa Desjardins, Ph. D., directrice générale à Clementia. « Grâce aux données précliniques encourageantes dont nous disposons et à notre connaissance approfondie du RAR? et du palovarotene, nous cherchons à l'heure actuelle à élargir nos efforts de développement pour répondre à un autre besoin médical non satisfait. Nous prévoyons entreprendre une étude clinique sur l'OM plus tard cette année. »

« Même si nous allons de l'avant avec d'autres programmes, notre engagement envers la FOP est indéfectible », ajoute Donna Grogan, M.D., médecin en chef à Clementia. « L'équipe de Clementia continue de croître pour permettre ces efforts amplifiés, et la Dre Fei Shih s'est d'ailleurs joint à nous à titre de directrice médicale, développement clinique. Elle s'occupera principalement du programme sur l'OM. Rhumatologue pédiatrique et docteure en immunologie de formation, son expérience en développement clinique aidera Clementia à faire croître de nombreux programmes cliniques. »

À propos du palovarotene

Le palovarotene est un agoniste du récepteur gamma de l'acide rétinoïque (RAR?) à l'étude pour le traitement de patients souffrant de maladies osseuses et d'autres formes débilitantes dont les besoins sont insatisfaits par la médecine. Les données préliminaires de phase 2 chez des sujets atteints de FOP répliquent une baisse du volume d'OH observée lors d'études en laboratoire sur des modèles atteints de FOP, et soutiennent le lancement d'un programme de contrôle de phase 3. Le palovarotene inhibe aussi la formation d'ostéochondromes (OC) chez les modèles murins, ce qui favorise le développement de cette indication. Le palovarotene a reçu les désignations « Fast Track » et « Orphan Drug » pour la FOP de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, ainsi que le statut de médicament orphelin pour le traitement de la FOP par l'Union européenne.

À propos de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP)

La FOP est une myopathie congénitale rare et sévèrement invalidante caractérisée par une ossification hétérotopique (OH) ou par une formation osseuse extérieure au squelette normal. L'OH associée à la FOP restreint progressivement la mobilité en soudant les articulations, causant une perte cumulative des capacités, l'invalidité et un risque de décès prématuré. La FOP est causée par une mutation du gène ACVR1, ce qui donne lieu à un excès de BMP dans la voie osseuse morphogénétique (BMP), une voie essentielle qui contrôle la croissance et le développement des os. Aucun traitement approuvé ne permet actuellement de soigner la FOP.

À propos de l'ostéochondrome multiple (OM)

L'OM, qui est aussi appelé la maladie des exostoses multiples, est une affection musculosquelettique génétique rare qui cause la formation de multiples tumeurs osseuses bénignes, connues sous le nom d'ostéochondromes (OC), qui apparaissent sur les os. L'OM est associé à des anomalies squelettiques, y compris les statures menues, les déformations articulaires, l'inégalité des membres, et l'apparition précoce de l'ostéoarthrite. Des patients atteints d'OM, 70 % d'entre eux subissent fréquemment des interventions chirurgicales, parfois plus de 20, pour retirer des ostéochondromes douloureux ou pour corriger des difformités.

À propos de Clementia Pharmaceuticals, Inc.

Clementia est une société biopharmaceutique de stage clinique déterminée à fournir des soins aux gens qui ne sont pas desservis. Elle met au point son plus important candidat, le palovarotene, un nouvel agoniste du RAR?, pour traiter la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), l'ostéochondrome multiple (OM) et d'autres maladies. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter www.clementiapharma.com.

SOURCE Clementia Pharmaceuticals Inc.

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 16:17 et diffusé par :