Déclaration conjointe du Canada et du Chili sur les changements climatiques et les aires protégées







OTTAWA, le 5 juin 2017 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, et le ministre de l'Environnement du Chili, Marcelo Mena, ont émis la déclaration suivante :

« À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, dont le Canada est l'hôte, de la visite d'État au Canada de la présidente du Chili, Michelle Bachelet, et du 20e anniversaire de l'Accord de coopération environnementale entre le Canada et le Chili, nous célébrons le leadership important entre les deux pays pour promouvoir le développement durable, s'attaquer aux changements climatiques et protéger notre patrimoine naturel pour les générations futures.

« Le Canada et le Chili profitent d'un engagement environnemental positif depuis vingt ans grâce à l'Accord de coopération environnementale Canada-Chili.

« Le Canada et le Chili partagent une vision commune de l'avenir prospère et durable en faisant la promotion de mesures liées à une croissance propre et aux changements climatiques. En tant que membres de la Coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone, nous nous engageons à utiliser la tarification du carbone comme mesure fondamentale pour réduire les émissions, stimuler l'innovation et appuyer la transition vers une économie axée sur une croissance propre.

« Nous continuons de nous consacrer à la Coalition pour le climat et l'air pur, la seule initiative mondiale qui regroupe des représentants de gouvernements et du secteur privé et des intervenants de la société civile en vue de réduire les polluants de courte durée de vie ayant un effet sur le climat. Ces efforts contribuent non seulement à atteindre les objectifs de température énoncés dans l'Accord de Paris, mais également à atteindre plusieurs des objectifs de développement durable, notamment ceux liés à la qualité de l'air, à la santé et à la productivité agricole.

« Au cours des quatre prochaines années, nous travaillerons avec le Chili pour réduire et capter le méthane responsable du réchauffement climatique et provenant de l'industrie de la gestion des déchets dans des villes chiliennes. Le méthane capté servira ensuite comme combustible pour la cuisson, comme carburant de transport et source d'électricité - une nouvelle source d'énergie pour aider les collectivités locales.

Aujourd'hui, en cette Journée mondiale de l'environnement, le Canada célèbre sous le thème « Rapprocher les gens de la nature », qui invite les gens du monde entier à admirer la nature autour d'eux, à apprécier l'importance de la biodiversité et des écosystèmes sains et à comprendre les conséquences importantes des changements climatiques.

« Le Canada et le Chili jouissent de nombreux paysages naturels, depuis l'Arctique canadien jusqu'à l'archipel de la Terre de Feu. Le Canada et le Chili s'engagent tous deux à élargir les aires terrestres et marines protégées. Le Canada offre par ailleurs son soutien au Chili qui sera l'hôte du 4e Congrès mondial des aires marines protégées en septembre 2017.?

« Nous nous réjouissons de notre collaboration continue et de notre leadership en matière d'environnement. »

