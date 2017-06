Action collection concernant les camions diesel Chevy Silverado 2500/3500 et GMC Sierra 2500/3500







LONDON et TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ - Siskinds a déposé une demande pour autorisation d'exercer une action collective contre General Motors et Bosch concernant certains camions diesel Chevy Silverado et GMC Sierra.

Les allégations de l'action collective proposée sont à l'effet que General Motors a équipé ces véhicules avec un logiciel qui leur permet de manipuler les essais d'émissions. Les allégations contre Bosch sont à l'effet que la compagnie a développé ce logiciel et l'a fourni à GM. Il est allégué que dans des conditions de conduite ordinaires, ces véhicules émettent des niveaux de polluants beaucoup plus élevés que ceux annoncés et autorisés par la loi.

L'action vise à représenter toutes les personnes physiques et morales au Canada qui ont acheté ou loué un Chevy Silverado 2500 ou 3500 des années 2011 à 2016 ou un GMC Sierra 2500 ou 3500 avec un moteur diesel Duramax des années 2011 à 2016.

Si vous avez acheté ou loué l'un de ces camions, veuillez communiquer avec Siskinds LLP par téléphone au (800) 461-6166 ext. 2380 ou par courriel à nicole.young@siskinds.com.

