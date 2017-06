Inauguration officielle du Stade de soccer de Montréal et de son oeuvre d'art public







MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec et la Ville de Montréal reconnaissent l'importance d'avoir de bonnes infrastructures récréatives qui favorisent un mode de vie sain, qui permettent aux collectivités d'être plus inclusives et qui contribuent à créer un endroit de choix où il fait bon vivre.

Le député fédéral de Saint-Léonard-Saint-Michel, M. Nicola Di Iorio, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Viau, M. David Heurtel, le responsable de l'approvisionnement, des sports et loisirs ainsi que des communautés d'origines diverses au comité exécutif et maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, M. Dimitrios (Jim) Beis, et la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et vice-présidente du comité exécutif, Mme Anie Samson, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle du Stade de soccer de Montréal qui accueille les équipes de soccer montréalaises depuis mai 2015.

Citations

« Les infrastructures sportives contribuent à garder nos collectivités en santé. En plus de permettre aux résidents d'adhérer à un mode de vie sain, ce nouveau stade de soccer intérieur aura un effet positif et rassembleur notamment pour la jeunesse en plus de contribuer au développement de la Ville de Montréal pour les générations à venir. Notre gouvernement est fier de réaliser des investissements qui améliorent la qualité de vie des gens, tout en favorisant la croissance économique et la création d'emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. »

Le député fédéral de Saint-Léonard-Saint-Michel, M. Nicola Di Iorio, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi

« C'est avec beaucoup de fierté que nous inaugurons officiellement aujourd'hui ce temple du soccer montréalais qui est rapidement devenu une véritable signature pour Montréal. Ce projet était attendu depuis plus de 20 ans par les 25 000 joueurs de soccer montréalais. Aujourd'hui, non seulement il répond aux attentes et besoins des sportifs, mais d'un point de vue architectural il a déjà remporté de nombreux prix. Nos citoyens ont entre les mains une infrastructure hors du commun où pratiquer leur passion »

Le maire de la Ville de Montréal, M. Denis Coderre

« La promotion de saines habitudes de vie est une des priorités de notre gouvernement. Nous sommes fiers d'investir dans des infrastructures comme le stade que nous inaugurons aujourd'hui. Ici comme partout au Québec, le soccer connaît un essor remarquable. Rassembleur et accessible à tous, il est devenu le sport par excellence des Québécois de toutes origines, et c'est particulièrement vrai à Montréal. Le nouveau centre permet aux jeunes et aux moins jeunes de pratiquer toute l'année cette activité sportive populaire dans des installations modernes. »

Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Viau, M. David Heurtel, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux

« La Ville de Montréal a investi d'importantes sommes au cours des dernières années pour mettre aux normes ses installations sportives. Aujourd'hui, c'est plus de 300 terrains de soccer qui sont mis à la disposition des Montréalais. Et avec ce stade nous avons répondu haut la main au besoin exprimé par le milieu pour des terrains intérieurs. Cet équipement sportif est aussi un investissement dans la relève : il favorise le développement et le bien-être des jeunes montréalais »

Le responsable de l'approvisionnement, des sports et loisirs ainsi que des communautés d'origines diverses au comité exécutif et maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, M. Dimitrios (Jim) Beis

Le Stade de soccer de Montréal

Situé dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, le Stade de soccer de Montréal est une installation sportive unique accessible à tous les Montréalais. Le bâtiment de 12 600 mètres carrés, situé dans le secteur nord-ouest du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM), est destiné prioritairement aux jeunes.

Le concept a été élaboré par la firme Saucier+Perrotte / HCMA Architectes, lauréat du concours d'architecture lancé par la Ville en 2011 et a déjà remporté plusieurs honneurs, dont le Grand prix du génie québécois 2016 de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec dans la catégorie bâtiment mécanique et électrique et le Prix d'excellence en design 2016 de l'Association des architectes de l'Ontario.

Il se démarque notamment par sa structure en bois et son enveloppe de verre sur les quatre façades. Il constitue la figure de proue d'une nouvelle génération d'immeubles visant à réduire l'empreinte écologique et incarnant la créativité montréalaise.

Rappelons que la Ville de Montréal a bénéficié d'une aide financière conjointe de près de 12,7 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec, provenant du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes. S'ajoute à cette somme un montant de 1,5 M$ provenant du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Oeuvre d'art public Géologique

Dévoilée à l'occasion de cette inauguration, l'oeuvre Géologique de l'artiste Patrick Coutu est installée à proximité de l'aire polyvalente extérieure, le long de l'avenue Papineau.

L'oeuvre, haute de plus de 10 mètres et composée de 4 800 pièces évidées d'acier intempérique, est inspirée de l'histoire et de la topographie des lieux. La répétition du même motif mathématique crée, par accumulation, des strates qui évoquent la présence de l'ancienne carrière de calcaire.

L'oeuvre Géologique a été réalisée dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du Gouvernement du Québec. Elle vient enrichir la collection municipale d'art public qui compte plus de 325 oeuvres.

Artiste lauréat du concours sur invitation lancé à l'été 2014, Patrick Coutu est récipiendaire du prix Pierre-Ayot 2007, décerné par la Ville de Montréal et l'Association des galeries d'art contemporain, de nombreuses bourses du Conseil des arts et lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. Ses oeuvres se retrouvent dans les collections publiques des grands musées au Canada, aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne. Patrick Coutu vit et travaille à Montréal.

