Statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour mai 2017

TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de mai 2017 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX (Alpha), la Bourse de Montréal (MX) et NGX.

Le 24 mai 2017, la MX a atteint un nouveau record d'intérêt en cours pour les contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans (CGB) grâce à 736 300 contrats négociés. La MX a également atteint un nouveau record de volume mensuel de négociation sur CGB, soit 3 414 787 contrats négociés, ainsi qu'un nouveau record de volume mensuel global de négociation, soit 9 404 663 contrats négociés, en mai 2017.

Ensemble des marchés d'actions de TMX*



Mai 2017 Avril 2017 Mai 2016 Volume 11 919 537 256 10 943 622 042 12 695 582 184 Valeur 155 133 469 666 $ 131 405 281 014 $ 127 025 708 629 $ Opérations 20 895 962 18 289 703 21 288 461







Moyennes quotidiennes





Volume 541,8 M 576,0 M 604,6 M Valeur 7 051,5 M$ 6 916,1 M$ 6 048,8 M$ Opérations 949 816 962 616 1 013 736

Cumul depuis le début de l'exercice



2017 2016 Variation (%) Volume 63 729 702 155 63 649 434 315 +0,1 Valeur 732 845 281 611 $ 652 874 258 925 $ +12,2 Opérations 103 906 091 115 617 393 -10,1







Moyennes quotidiennes





Volume 612,8 M 612,0 M +0,1 Valeur 7 046,6 M$ 6 277,6 M$ +12,2 Opérations 999 097 1 111 706 -10,1

Bourse de Toronto



Mai 2017 Avril 2017 Mai 2016 Volume 7 436 753 315 6 359 584 296 8 121 128 167 Valeur 139 452 102 512 $ 116 309 932 140 $ 114 102 571 325 $ Opérations 18 047 096 15 644 702 19 302 979 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 15 349,91 15 586,13 14 065,78







Moyennes quotidiennes





Volume 338,0 M 334,7 M 386,7 M Valeur 6 338,7 M$ 6 121,6 M$ 5 433,5 M$ Opérations 820 323 823 405 919 189

Cumul depuis le début de l'exercice



2017 2016 Variation (%) Volume 37 554 202 831 43 925 467 274 -14,5 Valeur 654 854 325 965 $ 594 238 527 137 $ +10,2 Opérations 89 890 356 106 058 551 -15,2







Moyennes quotidiennes





Volume 361,1 M 422,4 M -14,5 Valeur 6 296,7 M$ 5 713,8 M$ +10,2 Opérations 864 330 1 019 794 -15,2

Bourse de croissance TSX*



Mai 2017 Avril 2017 Mai 2016 Volume 3 522 994 247 3 665 852 003 3 679 984 360 Valeur 1 628 130 729 $ 1 937 824 620 $ 1 105 228 694 $ Opérations 658 423 764 295 496 955 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture^ 799,90 806,77 678,09







Moyennes quotidiennes





Volume 160,1 M 192,9 M 175,2 M Valeur 74,0 M$ 102,0 M$ 52,6 M$ Opérations 29 928 40 226 23 665

Cumul depuis le début de l'exercice



2017 2016 Variation (%) Volume 21 225 262 069 15 608 481 278 +36,0 Valeur 9 168 901 296 $ 4 075 178 214 $ +125,0 Opérations 3 772 409 1 930 675 +95,4







Moyennes quotidiennes





Volume 204,1 M 150,1 M +36,0 Valeur 88,2 M$ 39,2 M$ +125,0 Opérations 36 273 18 564 +95,4

Alpha



Mai 2017 Avril 2017 Mai 2016 Volume 959 789 694 918 185 743 894 469 657 Valeur 14 053 236 425 $ 13 157 524 254 $ 11 817 908 610 $ Opérations 2 190 443 1 880 706 1 488 527







Moyennes quotidiennes





Volume 43,6 M 48,3 M 42,6 M Valeur 638,8 M$ 692,5 M$ 562,8 M$ Opérations 99 566 98 985 70 882

Cumul depuis le début de l'exercice



2017 2016 Variation (%) Volume 4 950 237 255 4 115 485 763 +20,3 Valeur 68 822 054 350 $ 54 560 553 574 $ +26,1 Opérations 10 243 326 7 628 167 +34,3







Moyennes quotidiennes





Volume 47,6 M 39,6 M +20,3 Valeur 661,8 M$ 524,6 M$ +26,1 Opérations 98 494 73 348 +34,3

Bourse de Montréal



Mai 2017 Avril 2017 Mai 2016 Volume de dérivés (contrats) 9 404 663 6 330 009 7 260 827 Intérêt en cours (contrats) 5 813 596 5 355 029 5 808 316

Cumul depuis le début de l'exercice



2017 2016 Variation (%) Volume (contrats) 39 414 776 38 738 127 +1,8 Intérêt en cours (contrats) 5 813 596 5 808 316 +0,1

NGX



Mai 2017 Avril 2017 Mai 2016 Volume des contrats d'énergie** (térajoules) 1 010 854 995 198 1 033 492

Cumul depuis le début de l'exercice



2017 2016 Variation (%) Volume des contrats d'énergie** (térajoules) 6 100 857 5 861 950 +4,1

* Comprend NEX.

** Le volume global des contrats d'énergie à NGX comprend les volumes de négociation et de compensation de contrats de gaz naturel, de pétrole brut et d'électricité.

Toutes les données sont en date du 31 mai 2017. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de mai aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

