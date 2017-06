Uni-Sélect inc. : BUMPER TO BUMPER ouvre son premier magasin corporatif à London en Ontario







BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 5 juin 2017) - Uni-Sélect inc. (« Uni-Sélect ») (TSX:UNS) annonce aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau magasin corporatif à London en Ontario. L'ouverture de ce nouvel emplacement démontre l'engagement de Uni-Sélect à accroître sa couverture géographique et à développer les principaux marchés dans lesquels est opère actuellement.

L'équipe, comprenant plus de 20 collègues expérimentés, travaillera pour gagner la confiance des clients de London et des régions environnantes. L'ajout de ce nouvel emplacement à London porte à 57 le nombre de magasins corporatifs au Canada, permettant ainsi à Uni-Sélect d'être mieux positionnée pour continuer à étendre son empreinte nationale de manière organique et par acquisitions.

« Le magasin BUMPER TO BUMPER à London sert de point de référence et illustre bien ce dont l'équipe Uni-Sélect est capable, soit un engagement inégalé à servir nos clients avec les meilleurs produits locaux de l'industrie, un service à la clientèle exceptionnel, une expertise technique, de même qu'un vaste éventail de solutions d'affaires novatrices qui aident nos clients à sauver du temps et de l'argent, tout en leur permettant de travailler de façon sécuritaire », a mentionné Sandro Verrelli, vice-président et directeur général, magasins corporatifs BUMPER TO BUMPER, Produits automobiles Canada.

« L'ouverture du premier magasin corporatif BUMPER TO BUMPER à London est l'opportunité d'accroître la présence de la marque à l'échelle nationale et de croître au coeur d'un marché clé », a ajouté Gary O'Connor, président et chef de l'exploitation, Produits automobiles Canada. « BUMPER TO BUMPER, c'est plus qu'une image, c'est l'identité de Uni-Sélect : la qualité des produits et l'expérience client ».

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile canadien. Au Canada, Uni-Sélect supporte plus de 16 000 ateliers de réparation/installation à travers un réseau national de plus de 1 100 grossistes indépendants et magasins corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect supporte également plus de 3 900 ateliers et magasins à travers ses bannières d'ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de carrosserie automobile. Aux États-Unis, FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, opère un réseau national de magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement incluant plus de 6 000 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur privilégié. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

BUMPER TO BUMPER est un programme clé en main pour les grossistes de produits automobiles qui recherchent un soutien complet, une image de marque forte et une approche très active. BUMPER TO BUMPER a été introduite à l'industrie canadienne du marché secondaire de l'automobile en 1977 et a été intégrée au réseau Uni-Sélect en 2006. Aujourd'hui, plus de 100 grossistes de produits d'automobiles opèrent au Canada sous la bannière BUMPER TO BUMPER.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse présentent des déclarations prospectives qui comportent des risques et incertitudes, si bien que les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous?entendus dans ces déclarations. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, veuillez-vous reporter au rapport annuel déposé auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes par Uni?Sélect. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. À moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni?Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 16:03 et diffusé par :