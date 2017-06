Hausses de loyer des CPE locataires de la CSDM - Le ministre Proulx doit se saisir du dossier sans tarder







QUÉBEC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - La députée d'Hochelaga-Maisonneuve et porte-parole de l'opposition officielle pour la métropole, Carole Poirier, demande au ministre de la Famille et ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, d'entamer des discussions avec la CSDM afin de trouver une solution pour sauver les 19 CPE logés dans ses bâtiments excédentaires, qui sont menacés de fermeture à cause de l'augmentation significative de leur loyer.

EN BREF

19 CPE logés dans des bâtiments de la CSDM sont menacés de fermeture à cause de l'augmentation significative de leur loyer.

Le ministre Proulx ne peut rester les bras croisés; il faut qu'il intervienne et trouve une solution.

1500 enfants et des centaines de familles sont menacés par cette situation.

« La situation est urgente. Certains des baux arrivent à échéance le 1er juillet et ces CPE subiront des augmentations importantes de loyer à partir de la date du renouvellement. Ces augmentations auront des conséquences graves, pouvant aller jusqu'à la fermeture des CPE ou à la perte de nombreux services spécialisés pour les enfants. Le ministre ne peut rester les bras croisés; il faut qu'il agisse rapidement afin de trouver une solution », a déclaré Carole Poirier.

« Nous sommes conscients de la situation difficile dans laquelle se retrouve la CSDM. Par contre, refiler la facture aux CPE n'est pas la solution; cela ne règlera pas les déficits liés aux bâtiments excédentaires. Il faut éviter à tout prix de déplacer le problème. Il faut plutôt le régler, et c'est au ministre de la Famille ET de l'Éducation que revient cette tâche. S'il échoue, ce sont 1500 enfants et plusieurs centaines de familles qui seront touchés dans les quartiers centraux de Montréal », a conclu Carole Poirier.

