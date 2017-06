Travaux de l'autoroute 25 entre les kilomètres 44 et 45 à Saint-Roch-Ouest - Ingénieurs en charge du projet







SAINT-JÉRÔME, QC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports tient à faire le point sur l'expertise requise lors des travaux de réfection en cours sur l'autoroute 25. Vu la nature complexe des travaux, qui se déroulent dans des sols meubles, et l'urgence d'agir afin de rétablir la circulation, le Ministère a confié la conception, la réalisation et la surveillance des travaux à des firmes externes expérimentées, soit CIMA+, L.A. Hébert et EXP, des firmes notamment impliquées dans le projet de reconstruction de l'Échangeur Turcot.

Puisque habituellement, ce type de projet nécessite une planification d'au moins deux ans, des entreprises avec une expertise et les ressources nécessaires ont été sélectionnées. Aussi bien pour la gestion du projet au Ministère, que la conception ou la surveillance en chantier, des ingénieurs seniors, des ingénieurs spécialisés en géotechniques, des ingénieurs juniors - supervisés par des seniors - et des techniciens supérieurs se retrouvent impliqués.

Le chantier de l'autoroute 25 revêt une importance particulière pour le Ministère et c'est pourquoi il fait l'objet d'un suivi étroit afin de s'assurer que l'ensemble de ses exigences sont respectées. Le Ministère a d'ailleurs trois ingénieurs en charge de faire le lien avec les firmes dédiées au projet. En l'absence de ces derniers pour cause de grève des ingénieurs de la fonction publique, c'est le Directeur des projets pour les régions de Laurentides et Lanaudière qui en assure le suivi avec les ingénieurs-cadre du Ministère.

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports est conscient des impacts causés par la fermeture de cet axe majeur et tient à remercier les usagers de la route de leur patience. Les usagers de la route sont invités à consulter la page Web réservée aux travaux de l'autoroute 25 et à visiter le site Québec511 afin de prévoir leurs déplacements.

SOURCE Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

