Invitation à la presse - Briefing technique et prise d'images du chantier de l'autoroute 25 à Saint-Roch-Ouest

SAINT-JÉRÔME, QC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports tient à faire le point sur l'expertise requise lors des travaux de réfection en cours sur l'autoroute 25. Vu la...

SAINT-JÉRÔME, QC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports invite les représentants des médias à un briefing technique et une prise d'images du chantier de l'autoroute 25...

OTTAWA, le 5 juin 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et Irving Shipbuilding Inc. reportent la date de clôture de la demande de propositions (DP) du projet de navires de combat canadiens. Ce report s'impose puisque nous continuons de travailler en...

MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Différents services des arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont-La Petite-Patrie ainsi que de la Ville joignent leurs efforts pour étendre la démarche de planification du secteur d'emplois du...

Bourses d'études totalisant 60 000 $ remis aux meilleurs étudiants relativement à la sécurité et au professionnalisme. Le programme La Passerelle Jazz a conclu 14 ententes avec des établissements d'enseignement et des organismes de l'industrie....