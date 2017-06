Genesis clôture un placement privé de 3.25 millions de dollars et accueille Eric Sprott en tant qu'actionnaire







VANCOUVER, BC--(Marketwired - 5 juin 2017) - Genesis Metals Corp (TSX CROISSANCE: GIS) ("Genesis" ou la "Société") est fière d'annoncer la clôture du placement privé (le "Financement") annoncé le 24 mai 2017, au montant de 3.25 millions de dollars ($3.25M).

Brian Groves, Chef de la direction souligne: « Nous sommes ravis que M. Eric Sprott, Delbrook et d'autres grands investisseurs institutionnels stratégiques participent à ce financement. La fermeture de ce Financement permet à Genesis d'entamer des travaux d'exploration sur le projet Chevrier, y compris du forage, décapage et rainurage, de la cartographie et prospection. »

La Société a émis un total de 7 276 714 unités ("Unité") au prix de $0,14 l'Unité pour un produit brut de $1 018 320 et de 13 959 000 unités accréditives ("Unité accréditives") au prix de $0,16 $ l'Unité accréditives pour un produit brut de $2 334 440.

Chaque Unité se compose d'une action ordinaire de la Société, la moitié d'un bon de souscription, chacun de ces bons pouvant être exercés pour acheter une action ordinaire à $0.20 par action jusqu'au 5 juin 2019.

Chaque Unité accréditives se compose d'une action ordinaire accréditive de la Société, la moitié d'un bon de souscription, chacun de ces bons pouvant être exercé pour acheter une action ordinaire non accréditive à $0.23 par action jusqu'au 5 juin 2019.

En lien avec le placement, des intermédiaires ont reçu une commission totale de $121,732.80 ($117,672.80 envers Medalist Capital, $2 100 envers Raymond James and $1 960 envers Echelon Wealth Partners) et émission d'un total de 146 160 bons de souscription pour placeurs à $0.14 et 632 940 bons souscription pour placeurs à $0.16 (751 100 bons de souscription à Medalist Capital, 14 000 bons de souscription à Raymond James et 14 000 bons de souscription à Echelon Wealth Partners) ont été payés. Chaque bon de souscription des placeurs permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire de la société pour une période de deux ans.

Tous les titres émis dans le cadre du Financement (y compris les actions, les bons de souscription, les bons de souscription pour placeurs et les actions émises lors de l'exercice des bons de souscription) seront assujettis à une période de détention et ne peuvent être échangés que le 6 octobre 2017. La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour faire avancer son projet aurifère Chevrier et à des fins générales de fonds de roulement.

Dans le cadre du Financement, M. Sprott, par 2176423 Ontario Ltd., une société qui lui est détenue, a acquis 4 850 000 actions ordinaires, 2 021 000 bons de souscription accréditifs et 404 000 bons de souscription non accréditifs pour une contrepartie totale de $500 384, ce qui représente environ 7,2% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société sur une base non diluée et 10,4% sur une base partiellement diluée. Les pourcentages ci-dessus sont calculés sur la base 67 651 204 actions ordinaires émises et en circulation après avoir donné effet au Financement. Avant le Financement M. Sprott ne possédait pas directement ou indirectement des titres de la Société.

Dans le cadre du Financement, le Fonds Delbrook Resource Opportunities Fund ("Delbrook") a acquis 3 480 000 actions ordinaires et 1 734 000 bons de souscription, qui, avec les participations existantes de 3 850 000 actions ordinaires de Delbrook, totalisent 7 330 000 actions ordinaires et 1 734 000 bons de souscription, soit environ 10,83% des actions ordinaires en circulation de la Société sur une base non diluée et 13,07% sur une base partiellement diluée. Les pourcentages ci-dessus sont calculés en fonction de 67 651 204 actions ordinaires émises et en circulation après l'entrée en vigueur du Financement.

Les actions ordinaires et bons de souscription ont été acquis par M. Sprott, par le biais de la société 2176423 Ontario, à des fins d'investissement. M. Sprott a une vision à long terme de l'investissement et peut acquérir des titres supplémentaires de la Société, que ce soit sur le marché libre ou par des acquisitions privées, ou de vendre des titres de la Société, que ce soit sur le marché libre ou par des dispositions privées dans l'avenir, selon les conditions du marché, la reformulation des plans et / ou d'autres facteurs pertinents. Une copie de la Déclaration selon le système d'alerte de 2176423l Ontario Ltd. apparaîtra sur le profil de la Société sur SEDAR et peut également être obtenu en appelant 416-362-7172 (200, Bay St, bureau 2600, Royal Bank Plaza, South Tower, Toronto; Ontario, M5J 2J2).

Les actions ordinaires et les bons de souscription ont été acquis par Delbrook à des fins d'investissement. Delbrook a une vision à long terme de l'investissement et peut acquérir des titres supplémentaires de la Société, que ce soit sur le marché libre ou par des acquisitions privées, ou de vendre des titres de la Société, que ce soit sur le marché libre ou par des dispositions privées dans l'avenir, selon les conditions du marché, la reformulation des plans et / ou d'autres facteurs pertinents. Une copie de la Déclaration selon le système d'alerte de Delbrook apparaîtra sur le profil de la société sur SEDAR et peut également être obtenue en composant le 604-229-1450 (650 - 1021 West Hastings Street, Vancouver, Colombie-Britannique V6E 0C3).

À propos de Genesis Metals

La Société vise à avancer le projet Chevrier, hôte de gîtes aurifères localisé à 35 km au sud-ouest de Chibougamau, Québec. Le projet est situé le long de la Zone de déformation Fancamp, à 15 km au nord-est de la découverte aurifère de Monster Lake de IAMGOLD /Tomagold.

Genesis possède également 100% du projet October Gold (203 km2) localisé dans la ceinture de roches vertes de Swayze dans le sud du Canton Benton en Ontario. Ce projet est situé à 35 km au nord-ouest du gisement Coté Lake d'IAMGOLD et à 50 km au sud-est du gisement d'or Borden de Goldcorp.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION "Brian Groves" "Jeff Sundar" Brian Groves Jeff Sundar Chef de la direction et administrateur President et administrateur

