Comment les entrepreneurs du milieu culturel et du divertissement ont-ils composé avec les bouleversements des dernières années dans le monde des affaires ?

MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Un numéro d'été thématique en écho aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal ainsi qu'à l'industrie de la culture et du divertissement : voilà ce que présente la nouvelle parution de la revue Gestion HEC Montréal. Intitulé L'art d'oser en affaires, un dossier de 44 pages présente des entrepreneurs de ce secteur qui ont su croire en l'avenir, des créateurs qui ont eu le courage de se réinventer et des gestionnaires qui ont adopté des modèles d'affaires innovants.

« Nous avons eu l'idée d'observer de plus près les bouleversements survenus dans le monde des affaires avec une question en tête : et si le monde de la culture et du divertissement donnait aux acteurs de tous les secteurs d'activité une leçon de courage et de détermination devant les chambardements des dernières années, notamment la révolution numérique ? », explique le directeur de la revue Gestion, Sylvain Lafrance.

Que ce soit dans les entreprises en multimédia, en vidéo, en musique et en cinéma, dans les musées ou dans les compagnies d'humour, de cirque, de danse et d'opéra, certains des modèles d'affaires présentés dans ce dossier sont susceptibles d'inspirer nombre d'entrepreneurs et de gestionnaires, à commencer par le succès de QuébéComm qui, après avoir envahi les télévisions du monde entier avec LOL :-) ComediHa!, continue de bâtir son succès national et international sur l'originalité, l'audace et le risque calculé.

Pour certains spécialistes de HEC Montréal qui ont participé à la rédaction du dossier, comme Serge Poisson-de Haro, Pierre Balloffet et Danilo C. Dantas, ou André Courchesne, un constat s'impose en culture comme ailleurs : la transformation d'une organisation dépend de la vision de ses dirigeants. Ces derniers confirment que savoir oser, prendre des risques et penser différemment est une approche payante !

Guy Cormier : un leader engagé

Dans ce numéro, on trouve également un portrait de Guy Cormier, devenu, il y a un peu plus d'un an, le plus jeune président du Mouvement Desjardins. Homme de terrain, présent et engagé, ce leader mène les destinées du premier employeur privé au Québec et de la plus importante coopérative du genre au Canada.

