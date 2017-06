Regroupement des forces pour le renouveau du territoire du Plateau Est et des abords des voies ferrées







MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Différents services des arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont-La Petite-Patrie ainsi que de la Ville joignent leurs efforts pour étendre la démarche de planification du secteur d'emplois du Plateau Est, initiée en 2014 avec une vaste consultation, à un plus large territoire de part et d'autre des voies ferrées du Canadien Pacifique (CP). Un document d'orientation à cet effet sera déposé à la séance du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal de ce soir.

L'ensemble des défis et des atouts propres aux abords des voies ferrées pourront ainsi faire l'objet d'interventions et de mesures de soutien concertées et intégrées, bénéfiques pour tous. Déjà, des initiatives sont en branle de la part des arrondissements, des services municipaux de la Ville et des partenaires du milieu, soit Plateau Est en scène, le Jardin Franchère, la rénovation et la transformation de la Caserne 26 et les portes ouvertes de La Croisée des ateliers, pour n'en nommer que quelques unes.

« C'est une vision partagée de renouveau pour des milieux de vie, de travail, d'étude et de création plus complets, accessibles, durables et sécuritaires qui vous est proposée. Pour le secteur d'emplois du Plateau Est, il s'agit de consolider sa vocation économique prédominante, en lui donnant une identité forte qui en fera un lieu attractif pour de nouvelles entreprises, de nouveaux commerces et services, en complément des activités de production et de création qui y foisonnent déjà », a mentionné le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez.

« Le Technopôle Angus et l'Espace affaires Rosemont sont très certainement des secteurs avec lesquels des liens privilégiés sont à tisser pour faire de ce territoire, de part et d'autre des voies du CP, un ensemble dynamique au carrefour des quartiers centraux, où cohabitent citoyens et entreprises innovantes », a ajouté le maire de Rosemont?La Petite-Patrie, François Croteau.

« Je suis convaincu que nos efforts concertés de planification et de consultation permettront à chacun de cerner les potentiels et de saisir les opportunités que ce secteur pour le moment un peu désolant recèle», a conclu Russell Copeman, responsable de l'habitation, de l'urbanisme, de la gestion et de la planification immobilière et de l'Office de consultation publique de Montréal au Comité exécutif.

