Report de la date de clôture de la demande de propositions du projet de navires de combat canadiens

OTTAWA, le 5 juin 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et Irving Shipbuilding Inc. reportent la date de clôture de la demande de propositions (DP) du projet de navires de combat canadiens. Ce report s'impose puisque nous continuons de travailler en étroite collaboration avec l'industrie et répondons à toutes les questions des soumissionnaires, afin d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix dans l'intérêt de la population canadienne. La date limite pour la remise des propositions était fixée au 22 juin 2017. Elle aura dorénavant lieu à la mi?août 2017, au plus tôt.

Conformément à la DP pour le projet de navires de combat canadiens, les soumissionnaires ont jusqu'au 15 juin 2017 pour soumettre l'ébauche de leurs proposition. Celle-ci ne sera pas notée, et aucun renseignement financier ne sera soumis. Plutôt, si des parties de la proposition ne sont pas conformes, le soumissionnaire en sera informé pour qu'il puisse faire les ajustements nécessaires avant d'en soumettre la version définitive.

Après la date limite du 15 juin 2017 pour l'examen de la conformité, le gouvernement du Canada examinera les ébauches de propositions qui lui auront été soumises. Le temps qu'il consacrera à cet examen dépendra du nombre et de la qualité des ébauches de propositions reçues. Les soumissionnaires recevront une rétroaction, puis disposeront de 4 semaines pour réviser leur proposition. Nous continuerons de faire preuve d'ouverture et de transparence tout au long de ce processus.

Il s'agit du deuxième report accordé dans le cadre de ce processus de DP. Initialement, la DP devait prendre fin le 27 avril 2017. Le 16 février 2017, la date d'échéance a été reportée au 22 juin 2017. Une réponse a été donnée à toutes les questions des soumissionnaires, et les soumissionnaires présélectionnés doivent maintenant se fonder sur la version modifiée de la DP.

Il n'est pas rare que des périodes de soumission soient prolongées, particulièrement dans le cas de projets de marché complexes comme celui-ci, qui est d'ailleurs le projet de marché le plus complexe que le gouvernement du Canada ait entrepris ces dernières années.

En raison de ce report, l'achèvement du processus d'approvisionnement, qui était prévu pour l'automne 2017, est repoussé à 2018. Le commencement de la construction des navires demeure néanmoins prévu pour le début de 2020.

Le gouvernement du Canada est résolu à mener un processus d'approvisionnement ouvert, équitable et transparent, et à fournir à la Marine royale canadienne les navires dont elle a besoin pour s'acquitter de son travail important, et ce, au meilleur rapport qualité-prix pour la population canadienne.

