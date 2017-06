Le ministre MacAulay rencontre le secrétaire américain Perdue







TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ - Le Canada et les États-Unis sont parmi les pays qui entretiennent les relations commerciales les plus étroites. Cette interdépendance commerciale favorise la croissance économique et le maintien de millions d'emplois pour la classe moyenne des deux côtés de la frontière. Le gouvernement du Canada collabore de près avec l'administration américaine pour renforcer le partenariat déjà solide entre les deux pays.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, et Sonny Perdue, secrétaire américain à l'Agriculture, ont tenu leur première réunion en tête?à?tête aujourd'hui à Toronto. Ils ont discuté de priorités communes et souligné l'importance du commerce agricole pour l'économie des deux pays et la compétitivité du secteur.

Au cours de la réunion, le ministre MacAulay a insisté sur la relation agrocommerciale équilibrée, fortement intégrée et mutuellement avantageuse entre les deux pays. Il s'est engagé à travailler avec le secrétaire américain Perdue pour faire en sorte que cette relation demeure solide et continue de croître.

« Je suis déterminé à collaborer étroitement avec le secrétaire Perdue et la nouvelle administration des États-Unis pour renforcer davantage notre importante relation. Le Canada continuera de développer ses liens avec les États-Unis dans des domaines comme le commerce, la science, la réglementation et l'environnement. Je suis convaincu que nous pouvons continuer de renforcer cette relation de manière équilibrée afin d'augmenter la marge de profit des agriculteurs et de créer de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de la frontière. »

- Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le Canada et les États-Unis sont l'un pour l'autre le plus grand partenaire commercial pour les produits agroalimentaires, comme en font foi leurs échanges bilatéraux de 62 milliards de dollars CAN (47 milliards de dollars US) à ce titre en 2016.

Canada est le principal marché d'exportation pour les produits agricoles de 29 États.?

Grâce à l'ALENA, le volume du commerce agricole en Amérique du Nord a quadruplé au cours des 25 dernières années.



